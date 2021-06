Przylasek Rusiecki. Rekreacyjna perła wschodniej części Krakowa będzie hitem tego lata [ZDJĘCIA] 19.06.2021

Prace przy budowie kąpieliska przy zbiorniku nr 1 postępują na kilku frontach. W dwóch budynkach, które będą pełniły funkcje zaplecza (czyli sanitariatów i pomieszczeń socjalno-magazynowych), trwają prace wykończeniowe. To między innymi budowa instalacji wewnętrznych, ocieplanie, oraz przygotowanie montażu elewacji drewnianej.

To właśnie kąpielisko w Przylasku Rusieckim jest pierwszym widocznym efektem realizacji strategicznego dla miasta projektu Nowa Huta Przyszłości. Jedną z jego największych atrakcji są malownicze pomosty, o łącznej długości około kilometra, które wiją się wzdłuż brzegów. Jasne drewno, z którego są wykonane pięknie współgra z piaskiem, wodą. W 2019 roku została podpisana umowa z firmą, która wykonała dokumentację projektową i buduje kąpielisko. Budowa ruszyła na wiosnę ubiegłego roku, kąpielisko będzie udostępnione mieszkańcom i turystom prawdopodobnie latem tego roku.

- W terenie mamy w zasadzie gotową plażę, na której wysypaliśmy już dodatkowy piasek – w sumie przywieziono go tutaj aż pięć tysięcy ton. Teraz na akwenie kończymy montaż pomostów. Mamy też pierwszy pomost cumowniczy, przy którym w przyszłości będzie można bezpiecznie pozostawić łódki i rowery wodne. Na razie nie możemy zaprosić na zwiedzanie go na żywo, dlatego przygotowaliśmy film z placu budowy, który udostępniliśmy na naszym profilu na Facebooku - mówi Bartłomiej Grzankowski z Kraków Nowa Huta Przyszłości.

Będzie kolejny przystanek kolejowy. Mieszkańcy dojadą pociągiem do nowego kąpieliska!

Jak będzie wyglądać otoczenie zbiornika nr 1 po przebudowie kąpieliska?

Tereny rekreacyjne wokół zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim zyskają nową jakość, nie tracąc przy tym swojego uroku. Wprowadzone zmiany uwzględniają dotychczasowe walory przyrodnicze tego miejsca i nie pozbawiają go naturalnego charakteru. Ważnym elementem nawiązującym do tego celu będą rozwiązania proekologiczne. To między innymi inteligentne oświetlenie regulujące natężenie światła w zależności od ruchu. Na terenie wokół zbiornika zostaną też wykorzystane odnawialne źródła energii. Na budynku sanitarnym zainstalowano już 68 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 22 000 W. Przewidziano także wykorzystanie pompy ciepła.

Droga dojazdowa i parking

Jednym z najbardziej wyczekiwanych elementów jest remont drogi dojazdowej i powstanie parkingu. Wcześniej auta musiały korzystać z wyboistej drogi ziemnej. Pojazdy w poszukiwaniu miejsca parkingowego niszczyły też czasem okoliczną zieleń. Teraz ma się zmienić. Drugą nowością będą dodatkowe pomosty. Suma ich długości to prawie kilometr. Będą to zarówno pomosty cumownicze, jak i służące do celów spacerowych. Jeden z nich będzie zakończony pływającym basenem dla najmłodszych.