Przystawki na Wielkanoc 2024. Pomysły na przekąski na wielkanocny stół [PRZEPISY]

Pomysły na pyszne przystawki na Wielkanoc 2024. Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć małych przekąsek. Co można przygotować? Rolada ze szpinaku i łososia, ptysie nadziewane pastą jajeczno-chrzanową, pasta jejeczna na małych kanapeczkach, jajka faszerowane, czy śledź po japońsku – te przystawki z pewnością ucieszą oko i podniebienie. Zobaczcie pomysły naszych Czytelników na rewelacyjne przekąski na wielkanocny stół.

Przekąski i przystawki to potrawy, które podawane są przed głównym daniem. W święta wielkanocne nie może zabraknąć więc małego „co nieco” na stole. Co można przygotować? Zobaczcie przepisy naszych Czytelników.

Poniżej przepisy na pyszne przystawki i przekąski na wielkanocny stół:

Ptysie z pastą jajeczno-chrzanową

Rolada szpinakowa z łososiem

Wielkanocne jajka faszerowane pieczarkami

Wielkanocny pasztet z królika z jajkiem

Wytrawne minibabeczki z aksamitną pastą jajeczną, łososiem i ajerkonakiem

Wielkanocne jajka faszerowane na zielono

Pasta jajeczna z twarogiem, jogurtem i rzodkiewkami

Jaja z brokułem

Jajko zapiekane w bakłażanie na suszonych pomidorach

Śledź po japońsku

Ptysie z pastą jajeczno-chrzanową [PRZEPIS]

Ptysie z pastą jajeczno-chrzanową. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na ciasto ptysiowe

1/2 szklanki wody

50 g masła

100 g mąki

3 jajka

szczypta soli Składniki na pastę 5 jajek

1/2 cebuli

2 łyżki majonezu

1/2 łyżki świeżego startego chrzanu

sól

pieprz Wykonanie

Ciasto: do garnka wlać wodę. Dodać masło oraz sól. Rozpuścić. Stopniowo przesiewać mąkę. Cały czas mieszając zaparzać ciasto przez około 5 minut. Odstawić do przestudzenia. Do ciasta dodać jajka i zmiksować. Ciasto przełożyć do rękawa. Na blaszkę wysmarowaną tłuszczem wyciskać okrągłe ciasteczka. Piec około 20 minut w temperaturze 200 stopni.

Pasta: Jajka ugotować na twardo i obrać. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Jajka, cebulę, majonez, chrzan oraz przyprawy przełożyć do blendera i zmiksować na jednolitą masę.

Upieczone ptysie przekroić na pół. Na spód ptysia nałożyć łyżką lub szprycą porcję pasty, przykryć wierzchem i skleić. Gotowe ptysie ułożyć na talerzu.

Przepis Katarzyny Jaworek

Rolada szpinakowa z łososiem na świąteczny stół [PRZEPIS]

Rolada szpinakowa z łososiem. Fot. KGW z Białki Składniki 1 opakowanie mrożonego szpinaku

3 ząbki czosnku wyciśniętego przez praskę

2 łyżki masła

4 jajka

2 łyżki mąki pszennej

2 opakowania serka twarogowego chrzanowego

200 g wędzonego łososia w plastrach

sól, pieprz

Wykonanie

Na patelni odparować szpinak i podsmażyć na maśle razem z czosnkiem. Doprawić solą, pieprzem- ostudzić. Piekarnik rozgrzać do 190 stopni. Blaszkę (płaską, taką z piekarnika) wyłożyć papierem. Białka ubić na sztywno, żółtka dodać do przestudzonego szpinaku, delikatnie wymieszać, do masy przesiać mąkę, wymieszać. Masę rozprowadzić na przygotowaną blaszkę. Piec 15 minut, odstawić do wystudzenia. Na szpinakowym placku rozsmarować serek chrzanowy, przykryć plastrami łososia układając jeden przy drugim, zwinąć roladę w folię i włożyć do lodówki do stężenia. Kroić w plastry.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

Wielkanocne jajka faszerowane pieczarkami [PRZEPIS]

Wielkanocne jajka faszerowane pieczarkami. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej Składniki 10 jajek ugotowanych na twardo

10 świeżych pieczarek

1 średnia cebula

3 łyżki masła

sól, pieprz, vegeta do smaku

Wykonanie

Pieczarki obrać i pokroić w plastry, przelać wrzątkiem i odcedzić.

Cebulę pokroić w kostkę i zarumienić na maśle, dodać pieczarki i około 5 minut dusić pod przykryciem. Wystudzone grzybki rozdrobnić blenderem, dodać żółtka, przyprawić do smaku. Tak przygotowaną pastą napełnić białka. Udekorować według własnej fantazji i uznania.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Wielkanocny pasztet z królika z jajkiem [PRZEPIS]

Wielkanocny pasztet z królika z jajkiem. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej Składniki 1 królik - około 1 i 1/2 kg

1/2 kg podgardla wieprzowego

1 duże udko z kurczaka

20 dag słoniny

30 dag wątróbki drobiowej

2 jajka

1 czerstwa bułka

1 mały seler

1 korzeń pietruszki

1 duża cebula

3-4 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego

gałka muszkatołowa

sól, pieprz Dodatkowo foremki aluminiowe lub wąska brytfanka do upieczenia pasztetu Ewentualnie jajka ugotowane na twardo

Wykonanie

Królika, królika, podgardle i udko opłukać, ułożyć w rondlu, zalać wodą, dodać ziele angielski i liść laurowy. Gotować około dwóch godzin na wolnym ogniu.

Słoninę pokroić w kostkę i wytopić, aby powstały rumiane skwareczki. Dodać pokrojoną cebulę i przez 5 minut dusić. Do tak przygotowanego tłuszczu dodać opłukane i osuszone wątróbki, przykryć patelnie i dusić 8-10 minut. Odstawić do wystudzenia. Ugotowane mięso obrać z kości. Bułkę namoczyć w szklance wywaru. Mięso, wątróbkę i namoczona bułkę zemleć dwa razy. Do masy dodać jajka i przyprawy: pieprz, sól i gałkę muszkatołową. Wyrobić na pulchną masę, nałożyć do foremek wysmarowanych tłuszczem do wysokości trzech czwartych foremki. Piec w nagrzanym piekarniku około godziny, pasztet jest upieczony gdy lekko się zrumieni.

Podawać z żurawiną.

Nakładając pasztet do foremek, można dodać jajka ugotowane na twardo.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Wytrawne minibabeczki z aksamitną pastą jajeczną, łososiem i ajerkonakiem [PRZEPIS]

Wytrawne minibabeczki z aksamitną pastą jajeczną, łososiem i ajerkonakiem. Fot. archiwum Składniki 6 jajek

4 łyżki majonezu lub jogurtu typu greckiego

10 dag wędzonego łososia

2 łyżki likieru jajecznego

płatki migdałowe

sól

pieprz biały

kruche minibabeczki do nadzień słonych (np. Dan Cake)

Wykonanie

Jajka ugotować na twardo, po wystudzeniu przekroić na pół, oddzielić delikatnie żółtko od białek. Żółtka umieścić w misce, dodać majonez lub jogurt grecki, drobno posiekanego łososia i likier jajeczny. Dodać pokruszone płatki migdałowe, wymieszać. Doprawić do smaku solą i białym pieprzem.

Powstałą masą jajeczną wypełnić minibabeczki. Pozostałe białka można wykorzystać do przygotowania oddzielnej przekąski i nadziać, np. drobno posiekanymi pieczarkami i ogórkiem kiszonym z dodatkiem majonezu.

Wielkanocne jajka faszerowane na zielono [PRZEPIS]

Wielkanocne jajka faszerowane na zielono. Fot. Andżelika Knop Składniki średni brokuł

150 g sera feta

30 g pestek dyni

100 g rukoli

3 łyżki musztardy rosyjskiej

sok z połowy cytryny

jajka ugotowane na twardo

Wykonanie

Brokuła umyć, podzielić na małe różyczki i ugotować ok. 3-4 minut, tak aby był al dente. Odstawić do przestygnięcia. Fetę pokroić na małe kawałki, a pestki dyni uprażyć na suchej patelni. Rukolę umyć i osuszyć. W misce malaksera umieścić brokuły, fetę, rukolę, pestki dyni, musztardę i sok wyciśnięty z połówki cytryny. Zmiksować, aż do uzyskania jednolitej masy. Jajka faszerować pastą.

Przepis Andżeliki Knop

Pasta jajeczna z twarogiem, jogurtem i rzodkiewkami [PRZEPIS]

Pasta jajeczna z twarogiem, jogurtem i rzodkiewkami. Fot. Katarzyna Skuta Składniki 5 jajek

20 dag twarogu

gęsty jogurt naturalny

2 łyżeczki ostrej musztardy

kilka rzodkiewek

szczypiorek

sól, pieprz Wykonanie

Jajka ugotować, zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Rzodkiewki zetrzeć lub pokroić w kostkę.

Wszystkie składniki połączyć ze sobą, doprawić. Posypać szczypiorkiem.

Przepis Katarzyny Skuty

Jaja z brokułem i boczkiem [PRZEPIS]

Jaja z brokułem i boczkiem. Fot. Iwona Borowiec Składniki 8 jajek

35 dag brokułów

50 g wędzonego boczku

150 ml śmietany 22 proc.

2 łyżki masła

3 łyżki mąki

3 łyżki bulionu warzywnego

3-4 łyżki musztardy

pieprz biały

szczypta cukru, sól

Wykonanie

Jajka zalać zimną wodą, dodać odrobinę soli i doprowadzić do wrzenia. Kiedy jajka się zagotują, wyłączyć palnik i pozostawić jajka na 10 minut w wodzie. Po tym czasie przelać jajka zimną wodą i odstawić. Ten sposób gotowania jajek zapewni nam idealnie ugotowane jajka na twardo bez szarej otoczki wokół żółtka. Ostudzone jajka obrać i pokroić na połówki.

Brokuła podzielić na różyczki i wrzucić do gotującej się, lekko osolonej wody. Zblanszować ok. 5 min. i odcedzić na sicie, pozostawiając ok. 300 ml wody, w której gotował się brokuł. Brokuła przelać zimną wodą, aby zachował zielony kolor. Do rondelka wrzucić boczek pokrojony w kostkę. Smażyć do wytopienia się tłuszczu i przełożyć na talerz. Do tego samego rondelka wrzucić masło. Kiedy masło się rozpuści, dodać mąkę i energicznie zamieszać, by powstała jasna zasmażka. Nie przerywając mieszania dolać bulion, śmietankę i wodę z brokułów. Wody z brokułów dodać tyle, aby uzyskać odpowiednią konsystencję sosu. Sos powinien być gładki, kremowy, konsystencji ciasta naleśnikowego. Sos doprowadzić do wrzenia, dodać musztardę i przyprawić do smaku solą, cukrem i pieprzem. Na półmisek wylać 3/4 sosu, ułożyć połówki jajek i różyczki brokuła. Wierzch udekorować pozostałym sosem i posypać bekonem.

Przepis Iwony Borowiec

Jajko zapiekane w bakłażanie na suszonych pomidorach [PRZEPIS]

Jajko zapiekane w bakłażanie na suszonych pomidorach. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 1 bakłażan

100 g suszonych pomidorów

2 jajka

1 łyżka oleju

1/2 łyżeczki ziół prowansalskich

sól

pieprz

Wykonanie

Bakłażana przekroić na pół. Łyżką wydrążyć gniazda nasienne. Bakłażana posmarować olejem. Pomidory suszone pokroić w paski. Pomidory ułożyć we wgłębieniach w bakłażanie. Oprószyć solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Bakłażany ułożyć na blaszce. Piec 20 minut w temperaturze 180 stopni.

Bakłażany wyjąć z piekarnika. Do wgłębień w warzywie wbić jajko. Znów włożyć do piekarnika i zapiekać jeszcze przez 15 minut w temperaturze 180 stopni.

Przepis Katarzyny Jaworek

Śledź po japońsku [PRZEPIS]

Śledź po japońsku. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej Składniki 4 płaty śledzia solonego

4 łyżki sałatki jarzynowej

2 jajka ugotowane na twardo

2 średnie cebule

2 łyżki majonezu kieleckiego

1 cytryna

przyprawy: sól, pieprz, cukier Wykonanie

Śledziki wymoczyć około 1 godziny , w tym czasie pokroić cebulkę w wiórki, lekko posolić, posypać 1 łyżeczką cukru i 2 łyżkami octu. Cebulkę mocno zgnieść i zostawić na 20 minut. Po tym czasie mocno wygnieść: powinna puścić sok. W ten sposób pozbywamy się goryczki. Następnie dodać do niej majonez i wymieszać. Na talerz nałożyć sałatkę na 4 kupki, następnie każdą owinąć płatem śledziowym. Na środku powstałej potrawy nałożyć połówkę jajka i przykryć to umiejętnie kopczykiem z cebuli.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

