Punkt szczepień przeciw COVID - 19 w Szpitalu Wojskowym w Krakowie zmienił lokalizację

Problem w tym, że jak alarmują nas czytelnicy część z nich o zmianie adresu punktu nic nie wiedziała. Zdezorientowani są szczególnie Ci, którzy pierwsze szczepienie mieli wykonane przy ul. Wrocławskiej i właśnie tam zjawili się, by przyjąć drugą dawkę preparatu przeciwko COVID-19.

- Lokalizacja punktu szczepień z ul. Wrocławskiej na ul. Rakowicką zmieniliśmy w połowie kwietnia. Nowy punkt szczepień znajduje się na terenie Garnizonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego w Krakowie. Miejsce to jest znacznie przestronniejsze od wcześniejszego, dzięki czemu łatwiej jest np. zachować dystans pomiędzy pacjentami - wyjaśnia płk lek. Mateusz Sidor, rzecznik szpitala.

- Pacjentów o zmianie lokalizacji informujemy SMS-owo. Oczywiście zdarzają się pojedyncze przypadki, że ktoś takiej wiadomości nie zauważy i tak przyjdzie na ul. Wrocławską. Wówczas informujemy, że trzeba udać się na Rakowicką. Te dwa miejsca oddalone są od siebie niespełna trzy kilometry, przemieszczenie się nie jest więc bardzo uciążliwe, bo nie trzeba np. przejechać całego miasta. Uspokajamy również, że termin szczepień nie przepada, jeśli ktoś zgłosi się do starej lokalizacji, a po uzyskaniu informacji o zmianie miejsca szczepienia w nowym punkcie nie zdąży się pojawić na wyznaczoną podczas rejestracji godzinę - tłumaczy płk lek. Mateusz Sidor.

- Niestety, zdarzają się także sytuacje, że ktoś nie podał numeru telefonu podczas rejestracji i nie mamy możliwości, żeby z taką osoba się skontaktować. Są też przypadki, że numer telefonu jest nieprawidłowy. Na swojej stronie internetowej umieściliśmy również komunikat o tej zmianie, wiemy jednak, że nie każdy pacjent na tę stronę zagląda. Wyrażam przy tym ubolewanie, że Państwa czytelników spotkały wspomniane trudności. Jest to jednak niewielki odsetek osób, które u nas przyjmują preparat ochronny przeciwko COVID-19. Dziennie szczepimy kilkaset osób, tego typu sygnały są jednak dla nas impulsem do stałej poprawy organizacji procesu szczepień, za co jesteśmy wdzięczni - dodaje płk lek. Mateusz Sidor.