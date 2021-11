Puszcza Niepołomice - GKS Jastrzębie. Wrócił Jakub Bartosz. A wynik? Nie taki był cel "Żubrów"

Spotkanie mistrzów z Wisły Kraków

W piątkowy wieczór w Niepołomicach naprzeciwko siebie stanęli Rafał Boguski i Mariusz Pawełek. Razem przeżyli kawał pięknej piłkarskiej przygody – po tym jak skromne 15 lat temu zjawili się w Wiśle Kraków. Zdobyli z nią trzy mistrzowskie tytuły, grali w reprezentacji Polski. Teraz, mając lat 40 (Pawełek) i 37 (Boguski), usiłują nie dopuścić do tego, by ich I-ligowe zespoły pogrążyły się w kryzysie. Bo GKS przystąpił do tego meczu po trzech porażkach z kolei (jako ostatni w tabeli), a Puszcza – w składzie z jeszcze jednym byłym wiślackim mistrzem Polski, Erikiem Cikosem - w czterech poprzednich spotkaniach zdobyła tylko punkt.