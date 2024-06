Puszcza Niepołomice sięga po świetnego obrońcę. Dawid Abramowicz wraca

Abramowicz przychodzi

W I lidze grał przez cztery sezony, już po pierwszym zamieniając „Gieksę” na tę z Tychów, a następnie na Radomiaka. To z niego był wypożyczony na rundę do Wisły Kraków i zadebiutował w ekstraklasie w sezonie 2020/2021, w sumie rozegrał w barwach „Białej Gwiazdy” 12 meczów. A z Radomiakiem w 2021 r. awansował do ekstraklasy. Kolejne trzy sezony spędził w Radomiaku w najwyższej klasie rozgrywkowej. Grał dużo, w sumie 99 spotkań, w który zdobył 10 bramek. Miał jeszcze roczną umowę z radomskim klubem, ale Puszcza zdołała go kupić.

Jednym z nich jest Dawid Abramowicz, 33-letni obrońca, który grał w Radomiaku. To postać bardzo dobrze znana w Niepołomicach, bo defensor grał już w zespole „Żubrów” w II-ligowym sezonie 2015/2016. Wówczas wystąpił w 22 meczach ligowych, zdobył jednego gola. Był podstawowym lewym obrońcą, grał zwykle „od deski do deski”, pełne 20 spotkań. Wypromował się na tyle, że sięgnął po niego GKS Katowice.

Mocnej przebudowie podlega kadra zespołu. Niepołomicki klub opuściło siedmiu zawodników więc Puszcza robi wszystko, by uzupełnić braki. I trzeba przyznać, że robi to w bardzo przemyślany sposób. Dopięła dwa transfery.

Radecki w Puszczy

Pasuje profilowo i mentalnie do teamu trenera Tomasza Tułacza. Puszcza bardzo się o niego starała, negocjacje trwały miesiąc. Piłkarz miał też atrakcyjną finansowo ofertę z II-ligowej Wieczystej Kraków, ale wybrał ekstraklasę, czemu trudno się dziwić. Radomski ślad w karierze ma też Mateusz Radecki. To drugi z piłkarzy, którzy są dogadani z Puszczą. 31-letni pomocnik spędził w klubie z Radomia aż 5,5 roku w III i II lidze.

Wychowanek Młodzika 18 Radom piął się po szczeblach kariery i poprzez I-ligowe Wigry Suwałki trafił do ekstraklasy. Debiutował w niej w barwach Śląska Wrocław w sezonie 2018/2019. Przez dwa lata zagrał 31 meczów i zdobył 4 bramki. Wrócił do Radomiaka na dwa sezony, w tym jeden w ekstraklasie i do swego dorobku w najwyższej klasie rozgrywkowej dopisał 21 występów i jednego gola. Na kolejne dwa sezony trafił znów do I ligi, do GKS-u Tychy. Nie awansował z nim do ekstraklasy, ale znów się w niej znajdzie ponieważ sięgnęła po niego Puszcza. Jego umowa z tyskim klubem kończy się 30 czerwca, więc był wolnym zawodnikiem.

Ponieważ Puszcza straciła Michała Koja, Jakuba Bartosza, taki zawodnik jak Abramowicz z pewnością się przyda. Nie ma też Jordana Majchrzaka, a więc zwolniło się miejsce w środku pola.