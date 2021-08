Puszcza Niepołomice zaczęła sezon. Nowa drużyna zaprezentowała się w Jastrzębiu-Zdroju

Nowa Puszcza

Goście mają teraz całkiem zmieniony zespół w porównaniu do tego z wiosny. W meczu o stawkę zadebiutowało aż ośmiu piłkarzy, kadra została bardzo mocno odmłodzona. Wyjątkiem było przyjście Rafała Boguskiego z Wisły Kraków. 37-latek ma ogromne doświadczenie i na koncie aż 355 meczów (61 goli) w ekstraklasie.

"Samobój" Ferugi

W Jastrzębiu też było trochę zmian, w tym ta głównie na stołku trenerskim, zespół poprowadził Jacek Trzeciak. Obie strony sporo czasu przeznaczył na badanie sił. Wreszcie w doliczonym czasie pierwszej połowy goście zmusili gospodarzy do błędu – po dalekim wyrzucie piłki z autu Daniel Feruga wpakował sobie piłkę do własnej bramki. Główkował, piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki.

Szczęście niepołomiczan

Tuż po rozpoczęciu gry w drugiej połowie miejscowi mogli pokusić się o wyrównanie. W idealnej sytuacji po dograniu z lewej strony stanął Remigiusz Borkała, ale uderzył koło słupka. Niepołomiczanie mogli mówić w tym przypadku o dużym szczęściu. 55 min goście przeprowadzili składną akcję, którą zakończył strzałem lewą nogą Górski – Pawełek odbił piłkę, ale nikt nie pospieszył z dobitką. Z kolei w 59 min Thiakane uderzył po ziemi, ale golkiper złapał piłkę, a już na dobitkę czyhał Rafał Boguski.