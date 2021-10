Queen Symfonicznie znów zabrzmi w Krakowie. Koncert w niedzielę 17 października w ICE Kraków

Niezwykłe koncerty łączące nieśmiertelną muzykę zespołu Queen z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu chóru i orkiestry Alla Vienna już od dziesięciu lat zachwycają fanów twórczości legendarnej grupy. Queen Symfonicznie to absolutny fenomen – zaplanowany pierwotnie jednorazowy występ przerodził się w wielką trasę koncertową w największych salach w kraju. Na ponad 200 dotychczasowych koncertach pojawiło się około 150.000 widzów, a każdy występ fani Queen wypełniają do ostatniego miejsca. Muzycy Alla Vienna w mniejszym składzie wystąpili także na premierze filmu “Bohemian Rhapsody” w listopadzie 2018 roku.

Projekt Queen Symfonicznie to dwugodzinny spektakl podzielony na dwie części, z najpopularniejszymi kompozycjami Queen. Finał występu uświetnia także występ solisty – w tej roli Sebastian Machalski - wcielający się w rolę Freddiego Mercury’ego. W najbliższą niedzielę zespół wystąpi z najnowszym programem, do którego włączono m.in “Keep Yourself Alive”, “Another One Bites The Dust”, “Under Pressure” znane z wykonania z Dawidem Bowie oraz wyjątkową kompozycję “Barcelona”, którą Freddie Mercury nagrał wraz z hiszpańską śpiewaczką operową Montserrat Caballe. W drugiej części gościnnie wystąpi również gitarzysta solowy Darek Wawrzyniak. Dyrygować będzie Jan Niedźwiecki, lider i twórca projektu.