Rabsztyn. Młody kierowca potrącił kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności

W weekend, w nocy z soboty na niedzielę (z 4 na 5 września 2021) w Rabsztynie nieznany kierowca potrącił pieszą i odjechał z miejsca zdarzenia. Ranna kobieta trafiła do szpitala w Olkuszu.

Olkuscy policjanci ustalili, że kierowcą był 25-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego. W niedzielę mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania i doprowadzony do komendy. W poniedziałek, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy przedstawili zatrzymanemu zarzuty spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenia pomocy poszkodowanej - mówi oficer prasowy KPP w Olkuszu, Katarzyna Matras

Młodemu kierowcy grozi do 12 lat pozbawienia wolności

Przypominamy, że kierujący, który odjechał z miejsca zdarzenia podlega surowszej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Jest traktowany tak samo jak kierowca, który jechał w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za spowodowanie wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła ciężkie obrażenia ciała grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli następstwem wypadku jest śmierć wówczas takiej osobie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Gdy kierowca oddali się z miejsca zdarzenia sąd może orzec karę do 12 lat pozbawienia wolności.