Radni w Oświęcimiu i Kętach pozbawią biskupa Tadeusza Rakoczego tytułów Honorowego Obywatela? Głosowanie za tydzień

Biskup Tadeusz Rakoczy ukarany przez Watykan. Czy honorów pozbawią go samorządy?

W maju 2021 r. Stolica Apostolska ukarała emerytowanego biskupa bielsko-żywieckiego ks. Tadeusza Rakoczego w związku ze „sprawami nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób małoletnich". Biskup otrzymał m.in. zakaz uczestnictwa w celebracjach, spotkaniach publicznych i zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski. To pokłosie głośnej sprawy Janusza Szymika z Międzybrodzia Bialskiego, który jako ministrant był krzywdzony seksualnie przez ks. Jana Wodniaka. Po nałożeniu przez Watykan kary za tuszowanie pedofilii na biskupa Tadeusza Rakoczego Janusz Szymik zaapelował do władz Oświęcimia i Kęt, o odebranie duchownemu honorowego obywatelstwa obu miast. Czy tak się stanie? To pytanie zadaliśmy władzom miast na początku czerwca. Teraz są konkrety.