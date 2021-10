Radni zdecydowali: pomnik Orląt Lwowskich miałby stanąć na placu Kossaka Małgorzata Mrowiec

Rada Miasta Krakowa - a zdecydowały o tym głosy radnych PiS oraz klubu prezydenckiego i radnych - podjęła uchwałę, w której zobowiązuje prezydenta Krakowa do podjęcia działań polegających na upamiętnieniu Orląt Lwowskich w formie pomnika na placu Kossaka. Plac czeka rewitalizacja, ogłoszony został konkurs architektoniczny na opracowanie jej koncepcji. - Nie powinno się zmieniać warunków gry w czasie gry - mówił w nawiązaniu do tego Tomasz Daros, radny miasta, a zarazem przewodniczący Dzielnicy I Stare Miasto. Wskazywał też, że projekt uchwały w sprawie takiej lokalizacji pomnika złożono w terminie, który nie dawał szans wypowiedzenia się w tej sprawie radzie dzielnicy. Padła także propozycja, by odesłać projekt uchwały do Komisji Kultury i Ochrony Zabytków RMK i wypracować kompromis co do formy i lokalizacji monumentu. W głosowaniu zdecydowano jednak inaczej.