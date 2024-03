Rafał Komarewicz proponuje metro zamiast premetra i przeprojektowanie obecnej koncepcji

Obecnie miasto jest w trakcie pozyskania decyzji środowiskowej na budowę premetra. Decyzja powinna zostać wydana do końca tego roku. Premetro to szybki tramwaj poruszający się bezkolizyjnie, częściowo w tunelach, a częściowo torami znajdującymi się na powierzchni.

Rafał Komarewicz, kandydat na prezydenta Krakowa Polski 2050 Szymona Hołowni (Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga), powiedział, że miasto, co prawda postanowiło zbudować takie tunele, w których będzie mogło pojechać docelowo metro, ale na razie władze miasta postawiły na budowę premetra.

- Jako prezydent będę przekonywał nową Radę Miasta Krakowa do podjęcia decyzji o budowie metra i przeprojektowania obecnej koncepcji. Problemem jest m.in. to, że metro potrzebuje dłuższych stacji, ponieważ wagon metra mieści ok. 1500 osób, a najdłuższy tramwaj Krakowiak może pomieścić 300 pasażerów. Dlatego uważam, że obecna koncepcja wymaga zmian. Fundusze na wprowadzenie poprawek w projekcie możemy pozyskać z KPO – zaznaczył kandydat na prezydenta Krakowa.