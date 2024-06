Rafał Mikulec: Wisła Kraków była najbardziej konkretna

- To dlaczego Wisła Kraków? - Bo była najbardziej konkretna. Z Krakowa dzwoniono do mnie po prostu częściej niż z innych klubów. Poczułem, że tutaj naprawdę mnie chcą. To zdecydowało. Poczułem, że będę w Wiśle potrzebny. Poszło zresztą szybko, dowiedziałem się o zainteresowaniu Wisły zaraz po zakończeniu sezonu i w ciągu dwóch, trzech dni doszliśmy do porozumienia. Pozostało przejść badania medyczne i podpisać kontrakt. Fakt, że będę miał blisko do domu też odgrywał rolę przy przyjęciu tej oferty.

- Sześć lat spędził pan w Resovii. Trudno było podjąć decyzję o zmianie klubu po tak długim czasie spędzonym w Rzeszowie? - Nie była to łatwa decyzja, bo sześć lat w jednym klubie to rzeczywiście długo i byłem przyzwyczajony do gry w Resovii. Nie będę jednak krył, że spadek do II ligi w jakimś stopniu ułatwił mi tę decyzję. Gdyby Resovia się utrzymała, byłoby trudniej podjąć decyzję o odejściu.

- To skoro wspomniał pan o tym domu. Pochodzi pan z Przemyśla. Rozumiem zatem, ze konsultantem przed przyjściem do Wisły musiał być Bartosz Jaroch, który też pochodzi z tego miasta, a jednocześnie graliście razem w Resovii. - Zaraz po tym jak dostałem ofertę z Wisły, zadzwoniłem do Bartka. Pytałem jak jest w klubie. Przedstawił mi wszystko w samych superlatywach. To tylko pomogło mi podjąć szybką decyzję o przyjściu do Wisły.

- Jak odnajduje się pan po tych kilku dniach w nowym klubie? - Myślałem, że będzie dużo trudniej po zmianie otoczenia, po wcześniejszych sześciu latach w jednym klubie. Zostałem jednak bardzo dobrze przyjęty i to mi pomogło wejść do Wisły z marszu. Fakt, że znałem Bartka wcześniej też na pewno pomógł, bo to on mnie wprowadził do zespołu.

- I to jest pozycja, na której czuje się pan najlepiej czy jednak wolałby pan grać jako skrzydłowy albo wahadłowy przy ustawieniu z trzema stoperami? - Ciężko odpowiedzieć tak jednoznacznie, bo często to zależy od przeciwnika, w jakim systemie gra. Ja generalnie dobrze czuję się grając przy linii, a czy to jest boczna obrona czy pomoc ma już dla mnie mniejsze znaczenie.

- Ostatnie sześć lat w Resovii, ale wcześniej kluby zmieniał pan częściej. Z czego to wynikało? - Był taki moment, że chciałem wyjechać z Podkarpacia. Zadzwonił do mnie trener Tomasz Tułacz i ściągnął mnie do Puszczy Niepołomice. Wiele się tam jednak nie nagrałem. Gdy skończył się mój wiek młodzieżowca, pojawiła się opcja Resovii. I to była dla mnie wtedy bardzo dobra decyzja. Rozwinąłem się w tym klubie piłkarsko i spędziłem naprawdę piękne lata w Rzeszowie.

- Jeśli chodzi o ustawienie taktyczne, woli pan grać w czwórce w obronie czy z wahadłowymi? - Zdecydowanie wolę grać w czwórce. W Resovii próbowaliśmy grać w różnych okresach na trzech obrońców z wahadłowymi i jak było widać, nie wychodziło nam to dobrze. Oczywiście to też zależy od drużyny, od piłkarzy, jacy w niej grają. Akurat tam to nam nie wychodziło. Dlatego zdecydowanie wolę grać w ustawieniu z czterema obrońcami.

- W Wiśle w ostatnim roku, ale też wcześniej była dyskusja, że brak awansu do ekstraklasy spowodowany był m.in. tym, że za mało było piłkarzy doświadczonych w rozgrywkach I ligi. Pan zagrał w niej do tej pory 126 razy. To może być pana atut?

- Jest to mój atut, to na pewno. Postaram się to przekuć w dobrą grę dla Wisły. Chcę dać swojemu nowemu zespołowi jak najwięcej.

- Miał pan okazję w ostatnich dwóch latach zagrać cztery razy przeciwko Wiśle. To rzeczywiście jest tak, że gdy zbliżają się mecze z „Białą Gwiazdą”, to podchodzi się w drużynach I ligi zupełnie inaczej do tych spotkań niż do pozostałych?

- Nie ma co ukrywać, że tak jest. Niby nie powinno tak być, bo do każdego meczu powinno podchodzić się tak samo, ale Wisła to Wisła i każdy zawodnik woli grać takie mecze. Przychodzi więcej kibiców, rośnie prestiż. Po to się gra w piłkę, żeby takich spotkań rozgrywać jak najwięcej.