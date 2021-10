Rafał Szumera o roli w spektaklu "Debil": Nie podglądałem osób z niepełnosprawnością

W spektaklu „Debil” grasz...

Tytułowego debila, Kubę, chłopca z niepełnosprawnością umysłową.

Kuba ma 40 lat...

Tak, ale to mężczyzna, który zatrzymał się, jeśli chodzi o rozwój intelektualny, w wieku pięciu lat. Kuba ma 40 lat, ale nie może wyjść sam z domu czy ugotować zupy – nie zgodzą się na to rodzice. W sztuce jest zresztą taka scena, gdy Kuba tańczy przed telewizorem, którą ja czytam jako próbę odwrócenie uwagi rodziców, żeby skupili się na zabawie, na „Kiepskich”, którzy są w tym momencie w telewizji, Kuba wykorzystuje ten moment, by uciec z domu. Oczywiście, możemy to interpretować tak, że Kuba naprawdę wybiegł z mieszkania i zaczynają się jego przygody, o których opowiada spektakl i m.in. zostaje prezydentem. Ale jest to jednocześnie moment, kiedy Kuba mówi, że to jest tylko w sztuce - to znaczy, że on ucieka w głowie, tworzy swoją narrację, walczy o siebie jako dorosłego, niezależnego mężczyznę, który sam pojedzie tramwajem, sam przygotuje zupę, sam będzie o sobie decydować.