Raport COVID-19. Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem. Bardzo dużo zgonów w całym kraju Marcin Banasik, PAP

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę rano o 24 239 nowych zakażeniach koronawirusem. W Małopolsce mamy 1538 nowych zakażeń. To najwyższe wyniki w czwartej fali pandemii w skali kraju (w porównaniu tydzień do tygodnia to wzrost o ponad 30 procent). Z powodu zakażeń koronawirusem zmarły 124 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 339 osób.