Raport zakażeń koronawirusem. Podsumowanie weekendu

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 222 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, w tym 32 w Małopolsce.

Najwięcej nowych przypadków zakażenia odnotowano w województwach: małopolskim (32), mazowieckim (27), łódzkim (19), kujawsko-pomorskim (17) i śląskim (16), podkarpackim (14), opolskim (3). Z powodu covid-19 zmarła 1 osoba, natomiast żadna osoba nie zmarła z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Spośród 32 zakażeń potwierdzonych w Małopolsce 15 odnotowano w Krakowie. Pozostałe zakażenia potwierdzono w powiatach:

krakowskim - 9, wielickim- 2, chrzanowskim - 1.

Dla porównania, 14 sierpnia, mieliśmy w Polsce 211 nowych zakażeń, z czego tylko w Małopolsce 19. Resort zdrowia informował wówczas również, że z powodu Covid-19 zmarły 2 osoby.

Liczba zajętych łóżek, od piątku 20 sierpnia pozostała bez zmian (359), natomiast liczba zajętych respiratorów z piątku na sobotę zmniejszyła się z 41 do 40. W porównaniu z sobotą 14 sierpnia, oznacza to wzrost zajętych łóżek (14 sierpnia było ich 315) i spadek liczby zajętych respiratorów (14 sierpnia było to 46).