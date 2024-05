Rekordowa Noc Muzeów w Kętach. Mnóstwo chętnych zwiedziło kęckie zabytki. Zdjęcia

W Kętach padł absolutny rekord Nocy Muzeów

– Dziękuję wszystkim naszym partnerom. Od kilku lat Noc Muzeów organizujemy wspólnie, co okazuje się być strzałem w dziesiątkę –powiedział dyrektor kęckiego Muzeum Łukasz Gieruszczak.

Wśród zwiedzających byli pasjonaci historii. Byli indywidualnie i całe rodziny. Placówkę odwiedzili także przedstawiciele kęckiego samorządu z burmistrzem Marcinem Śliwą i wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Olgą Onyszkiewicz. Taką okazję do zwiedzania kęckich zabytków wykorzystali ponadto profesjonalni badacze przeszłości.

Chętnych do zwiedzania nie odstraszyła niesprzyjająca aura. Tylko w samym Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego przy Rynku 16 zjawiło się prawie 300 mieszkańców Kęt i okolicy.

Młodsi uczestnicy wraz z rodzicami chętnie korzystali z interaktywnych stanowisk edukacyjnych. Wernisaż był okazją do złożenia stosownych podziękowań i przemów. Wśród gości – oprócz bohatera wystawy Tomasza Pudełko – byli obecni ci, którzy przyczynili się do powstania „Na szlaku…”: państwo Chorążowie – archeolodzy z Bielska, Ryszard Naglik z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przedstawiciele Nadleśnictwa, Fundacji Gotowi do Działania, Stowarzyszenia „Wilamowianie”.

Zwiedzanie wystawy trwało do późnych godziny, a gości oprowadzała kurator Paula Wojewodzic. Można też było nabyć publikację towarzyszącą wystawie, pamiątkowe koszulki i torby. Wystawa „Na szlaku…” potrwa do 4 sierpnia.