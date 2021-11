Rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem. Rzecznik MZ: "Te dane powinny wywołać w nas refleksję". Dane z czwartku, 4 listopada

W czwartek, 4.11, MZ zaraportowało o rekordowej liczbie nowych zakażeń. Jest to 15 515 nowych zakażeń z województw: mazowieckiego (3206), lubelskiego (2110), śląskiego (1241), podlaskiego (1101), łódzkiego (1031), małopolskiego (925), dolnośląskiego (866), pomorskiego (746), zachodniopomorskiego (730), podkarpackiego (691), wielkopolskiego (674), warmińsko-mazurskiego (673), kujawsko-pomorskiego (664), świętokrzyskiego (277), lubuskiego (235), opolskiego (201).

Z powodu COVID-19 zmarło 250 osób, w tym 206 przypadków z powodu chorób współistniejących.

Liczba zakażonych koronawirusem ogółem od początku pandemii: 3 060 613 / 77 395 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

- Same mandaty policji nie pomogą, jeżeli my nie będziemy przestrzegać reguł. Jeżeli nadal będziemy tak postępować, to na pewno w końcu doprowadzimy do pewnego zamknięcia niektórych sfer naszego życia — zaznaczył w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.