Remont ul. Kościuszki wysadził z torów kolejną krakowską tradycję. Pochód Lajkonika zmienia trasę

- Ważną zmianą w tegorocznej trasie będzie wizyta w klasztorze Norbertanek bez udziału publiczności. Remont mostu na Rudawie uniemożliwia przejście tak licznej grupy jak orszak Lajkonika i widzowie, dlatego zdecydowaliśmy, że to spotkanie z publicznością, które zazwyczaj odbywa się na dziedzińcu klasztoru w tym roku przeniesiemy na dziedziniec Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18. Lajkonik uda się, oczywiście, także do Norbertanek, ale będzie to spotkanie kameralne - tłumaczy Andrzej Szoka.

Do godz. 20.00 Lajkonik powinien dotrzeć do Rynku Głównego, ulicami Franciszkańską i Grodzką, by tam spotkać się z prezydentem miasta, by na jego ręce przekazać szczęście dla mieszkańców miasta.

W rolę Konika Zwierzynieckiego po raz drugi wcieli się Mariusz Glonek. Jak poradził sobie podczas ubiegłorocznego debiutu?

- Recenzje były bardzo dobre. Trzeba pamiętać, że wyjście do takiego tłumu, tańczyć, rozmawiać, pamiętać o "rozdawaniu" szczęścia buławą to jest ogromny stres, a do tego bardzo ciężki strój, w którym przez cały dzień gra swoją rolę. Do tegorocznego pochodu Lajkonik już trenuje - mówi muzealnik.

Orszak Lajkonika w oktawę Bożego Ciała to jedyny raz, kiedy można spotkać prawdziwego Konika Zwierzynieckiego, co podkreśla Muzeum Krakowa.