Remont ul. Papieskiej wchodzi w ostatni etap. Uwaga kierowcy, fragmentami wyłączą z ruchu drogę powiatową na odcinku Chełmiec-Podrzecz

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach od 25 do 28 czerwca, czyli od wtorku do piątku, prowadzone będą końcowe prace związane z modernizacją drogi Chełmiec – Naszacowice. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szeroką do ronda w miejscowości Podrzecze drogowy wykonywać będą ostatnią warstwę jedni, tzw. ścieralną. Jej położenie wymaga jednak całkowitego wyłączenia z ruchu drogi. By nie spowodować całkowitego paraliżu droga powiatowa będzie zamykana etapami w godz. 7-17.

Ul. Papieska będzie zamknięta dla ruchu na odcinkach: