Rewolucja na kolei. Dwie nowe stacje PKP zostaną otwarte w Krakowie. Lada dzień!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i przewoźnicy wspólnie opracowali ofertę połączeń dla podróżnych, która będzie obowiązywała od 7 listopada do 11 grudnia . Zmiana rozkładu umożliwia codzienne kursowanie kilku tysięcy pociągów pasażerskich i towarowych oraz prowadzenie inwestycji na torach.

Lepszy dostęp do kolei w Krakowie

- Nowe przystanki Kraków Swoszowice na trasie w kierunku Skawiny i Kraków Złocień na linii w kierunku Tarnowa ułatwią codzienne podróże do pracy i szkoły. To kolejne nowe miejsca dostępu do kolei w stolicy Małopolski zapewnione przez PLK w bieżącym roku. Od czerwca podróżni korzystają z przystanku Kraków Opatkowice - wyliczają kolejarze.