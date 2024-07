Rezerwy Wisły Kraków rozpoczęły przygotowania do sezonu w III lidze

Drugi zespół „Białej Gwiazdy” całe przygotowania spędzi w ośrodku treningowym w Myślenicach. Na pierwszym treningu stawiło się liczne grono zawodników, bo aż 27. Byli oczywiście nowi piłkarze Wisły, sprowadzeni pod kątem drugiej drużyny, czyli: Michał Bierzało, Piotr Zagórowski, Patryk Moskiewicz, Sławomir Chmiel, Filip Gryglak i Arkadiusz Ziarko.

Na tym Wisła jednak raczej nie poprzestanie jeśli chodzi o budowę drugiej drużyny na nowy sezon. Na razie krakowski zespół testuje czterech zawodników. Z drużyną trenują: Patryk Dusza, Bartosz Pikuła, Mateusz Klabiński i Danyło Boiko.

W normalnym rytmie przygotowań nie rozpoczęli natomiast: Marcin Bartoń, Karol Tokarczyk i Bartłomiej Sowa. Pierwszy nie trenował jeszcze wcale, pozostała dwójka pracowała indywidualnie pod okiem fizjoterapeuty. Trener Bartosz Bąk tłumaczy przyczyny dla oficjalnej strony Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków: - Marcin Bartoń oraz Bartłomiej Sowa przeszli w ostatnim czasie zabiegi chirurgiczne, jednak liczymy na to, że będą stopniowo włączani w okres rehabilitacji i niedługo powrócą do nas w pełni dyspozycji. Karol Tokarczyk pod koniec ubiegłego sezonu nabawił się kontuzji, ale obecnie pozostaje w treningu indywidualnym z większym obciążeniem i planujemy włączenie go do zajęć z zespołem już w przyszłym tygodniu.