Rezydencja Korala w Nowym Sączu wzbudza duże zainteresowanie. To najbardziej charakterystyczny budynek w mieście ze złotymi lwami

Historia sukcesu braci i stworzonego przez nich lodowego imperium toczy się od 45 lat

W Limanowej kupili na początku lat 90. działkę od gminy. Pomagał im w tym Rudolf Zaczyński, dziś wiceburmistrz miasta. Pamięta, że zaciągnęli kredyt 1,5 mln niemieckich marek i sprowadzili włoską maszynę do lodów. Jak mu utkwiło w pamięci, kosztowała wtedy tyle co 380 nowiuteńkich polonezów. Ale gotowy, zapakowany lód wyskakiwał z niej co 0,07 sekundy.