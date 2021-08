Robert Podoliński: Cracovia powinna zakończyć sezon na miejscach 6. - 10.

Dwie wygrane po 2:1 z Jagiellonią i Bruk-Betem Termalicą znacznie poprawiły nastroje. Czy są to to już twarde symptomy poprawy, czy też jeszcze nie sposób ocenić, na co będzie stać podopiecznych trenera Michała Probierza w tym sezonie?

- Ważne, że drgnęło, bo początek był trudny – mówi Robert Podoliński, ekspert TVP, były trener Cracovii. - Trzeba przyznać, że już mecz z Jagiellonią całkiem fajnie się oglądało, to było otwarte spotkanie, w którym było sporo miejsca w środku pola, ważne, że zwycięskie dla „Pasów”, a nic tak nie buduje pewności siebie, jak wygrane spotkania. To był bodziec.

Amersfoort to lider

Cracovia dokonała sześciu transferów przed tym sezonem, kilku piłkarzy odeszło. Kadra trochę się zmieniła, ale ton nadają piłkarze, którzy byli już zawodnikami „Pasów”.

- Zespół wydaje się bardziej stabilny. Fajnie wygląda szczególnie Pelle van Amersfoort. To absolutny lider zespołu – ocenia Podoliński.

Ale w jego przypadku to żadne zaskoczenie, teraz ma na koncie już 4 trafienia, a już się pokazywał w ostatnich dwóch sezonach, zdobywając odpowiednio – 8 i 6 goli, co było najlepszym wynikiem w drużynie.

- Czy wyrasta ponad naszą ligę? Chciałbym, by tak było. Na razie musi pomóc Cracovii wyrosnąć powyżej dolnych części tabeli – twierdzi Podoliński. - Jeżeli tak się zdarzy, to pewnie tak będzie. Dla Cracovii jest to bardzo waży piłkarz.