Rok temu śnieżny aramagedon w Zakopanem, dziś odwilż i wszystko płynie

Odwilż uderzyła w Zakopanem. W poniedziałek termometry w Zakopanem wskazują plus 4-5 stopni. Od rana pada deszcz i wieje silny wiatr. - Najgorszy jest ten deszcz i wiatr. To powoduje, że śnieg szybko znika. Jak tak dalej pójdzie, za dwa dni dni nie będzie w ogóle śniegu w Zakopanem – mówi pani Marian, zakopiański taksówkarz. - A tymczasem rok temu, dokładnie o tej same porze wydawało się, że się nie wygrzebiemy spod śniegu. Na początku lutego był taki tydzień, gdy codziennie dosypywało po kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Nie było gdzie tego śniegu wyrzucać. W pierwszych dniach lutego 2023 roku średnia pokrywa śnieżna w Zakopanem to było 60 cm śniegu.

Niestety, to dopiero początek ocieplenia. Dodatnie temperatury utrzymają się do końca tygodnia. Mogą nawet wzrosnąć. Według prognoz w najbliższy weekend termometry w Zakopanem mogą wskazać nawet plus 9-11 stopni. Także nocami nie będzie mrozów. We wtorek na szczęście ustanie deszcz, a także osłabnie wiatr. Niektóre prognozy mówią, że w czwartek możliwe są lekkie opady śniegu.