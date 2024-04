Grzegorz Turnau o centrum Krakowa: "Serce miasta stało się parkiem rozrywki"

Słynna "Bracka", na której wciąż pada deszcz w piosence Grzegorza Turnaua - ulica w samym sercu miasta - od lat jest adresem muzyka związanego z Piwnicą Pod Baranami. Starsi mieszkańcy miasta z rozrzewnieniem wspominają czasy, kiedy wystarczyło wyjść na Rynek, by spotkać przyjaciół. W Krakowie nie trzeba było się specjalnie umawiać, zawsze ktoś znajomy albo napatoczył się na Plantach albo na Rynku albo w jednej z kawiarni.

- O mnie można by powiedzieć: Zaczynał w piwnicy, a kończy w winnicy - śmieje się Grzegorz Turnau, kompozytor, wokalista, poeta i pianista - w rozmowie z Marią Mazurek.

Grzegorz Turnau - ur. 31 lipca 1967 w Krakowie - artysta, aranżer, pianista, kompozytor, wokalista i poeta. Stworzył swój własny styl muzyczny, nawiązujący m.in. do muzyki jazzowej i smooth jazzowej. Do jego najbardziej znanych utworów należą: „Znów wędrujemy”, „Naprawdę nie dzieje się nic”, „Cichosza”, „Między ciszą a ciszą”, „Bracka”, „To tu, to tam”, Liryka, liryka”, „Kawałek cienia”.