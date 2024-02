Wiatr uderzył w schronisko w Tatrach. Uszkodzony został fragment dachu

O zniszczony dachu poinformowało samo schronisko w mediach społecznościowych. Silny podmuch wiatru zerwał spory fragment gontowego dachu. Pomieszczenia wewnątrz budynku chroni teraz jedynie papa, która była pod gontem.

- Zniszczenia są spore, ale mamy już plan. Trzymajcie kciuki! - poinformowały w mediach społecznościowych prowadzące schronisko.

W górach w nocy bardzo mocno wiało. Prędkość wiatru przekraczała 120 km/h. Obecnie na Kasprowym Wierchu wiatr osiąga w porywach prędkość do 96 km/h. W górach są bardzo trudne warunki do wędrowania.

- Jest ślisko i w wielu miejscach występują oblodzenia. Niski pułap chmur i mgła w połączeniu z opadami deszczu ze śniegiem, znacznie ograniczają widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. Dodatkowe utrudnienie stanowi silny wiatr. Zalegający na szlakach śnieg jest w wyższych partiach Tatr twardy i zmrożony, gdzie indziej ciężki i mokry. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) wraz z umiejętnością posługiwania się nim, niemniej jednak w dniu dzisiejszym odradzamy wyjścia w wyższe partie gór - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.