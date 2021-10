Rozpoczął się nabór filmowych zgłoszeń na 62. Krakowski Festiwal Filmowy

FLESZ - Polacy są niewyspani. To się może skończyć źle

Każdego roku wraz z początkiem października rusza rywalizacja filmów z całego świata o miejsce w programie Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Wraz z początkiem naboru filmowych zgłoszeń producenci mogą nadsyłać swoje propozycje filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i animowanych. Wybrane z nich zostaną zaprezentowane widzom w kinach i online w całej Polsce na przełomie maja i czerwca.

Chcemy być zaskakiwani, ale przede wszystkim poruszani przez filmy zgłaszane na festiwal - mówi Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu filmowego. - Nie ukrywam, że po długich miesiącach lockdownu trwa dla mnie intensywny czas międzynarodowych festiwali filmowych, gdzie udało mi się już wypatrzeć kilka interesujących produkcji, których zaproszenie do Krakowa rozważam - dodaje.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w dwóch etapach. Do 30 listopada 2021 dla filmów zrealizowanych przed 31 października 2021 oraz do 31 stycznia 2022 dla filmów zagranicznych zrealizowanych po 31 października 2021 i do 15 lutego 2022 dla filmów polskich zrealizowanych po 31 października 2021.