Rusza 28. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima 2021 w Krakowie. Tym razem w realu i w internecie

Pandemiczna rzeczywistość, w której nadal żyjemy, przyzwyczaiła nas do wydarzeń kulturalnych realizowanych w wersjach hybrydowych bądź całkowicie przeniesionych do internetu. Także 28. Etiuda&Anima odbędzie się w większości w wersji online. Organizatorzy tegorocznej edycji nie rezygnują jednak całkowicie z tradycyjnej formy imprezy. Chcą spotkać się z uczestnikami festiwalu 16 listopada podczas uroczystej inauguracji w krakowskim kinie Kijów na projekcji filmu animowanego "My Sunny Maad".

Centralnym punktem Etiudy&Animy są niezmiennie dwa tytułowe, międzynarodowe konkursy: Etiuda, na najlepszy studencki film krótkometrażowy, w którym uczestnicy walczą o prestiżowe statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Dinozaura, oraz Anima, czyli rywalizacja twórców animacji o Złote, Srebrne i Brązowe Jabberwocky. W tegorocznym konkursie znalazły się filmy studentów i profesjonalnych twórców zrealizowane w latach 2019-2021.