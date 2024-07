Ruszyła wakacyjna akcja krwiodawstwa na Krupówkach - "Jest to trudny czas dla krwiodawstwa"

Na zakopiańskich Krupówkach przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki stanął autobus przystosowany do pobierania krwi. Okres wakacji, to czas, kiedy krwi w bakach krwi zaczyna brakować.

- Jest to trudny czas dla krwiodawstwa. To działa dwutorowo. Zwiększone jest zapotrzebowanie na krew, bo jest więcej wypadków w górach, ale także są wypadki komunikacyjne. Choroby nowotworowe i inne, które nie mają wakacji. Z drugiej strony okres wakacji i wyjazdów powoduje, że mamy mniej krwiodawców, którzy regularnie oddają krew - mówi Maria Lambrecht, lekarz transfuzjolog z Zakopanego.

Krupówki, jako miejsce najbardziej oblegane przez turystów ma zachęcić do oddania krwi i tak też się dzieje. Ok. połowa osób, która decyduje się oddać krew to turyści. Każdy może przyłączyć się do tej akcji, ale trzeba spełniać pewne warunki.

- Do oddawania krwi musi być osoba pełnoletnia, zdrowa i musi chcieć. Bardzo ważne jest także aby była trzeźwa, czyli 24 godz. abstynencji - zaznacza Maria Lambrecht. - Gorąco zwracam się z apelem do wszystkich, którzy mogą, którzy chcą i do tych którzy jeszcze nigdy nie oddawali krwi. Ta krew jest bardzo potrzebna i nie zmarnujemy ani jednej kropli. Ona jest potrzebna nie w sytuacji kiedy cieszymy się, kiedy jesteśmy zdrowi i niezależni, ale w sytuacji gdy my lub ktoś z naszej rodziny czeka na krew. Przychodzi taki dawca, który anonimowo oddaje tą krew, która jest bardzo potrzebna - dodaje.