Rycerzyki: Chcieliśmy tym razem spróbować czegoś nowego

- Rycerzyki są jednym z niewiele młodych zespołów z Krakowa, które przebiły się w Polsce. Jak wam się to udało?

- Gramy muzykę, która przede wszystkim nas cieszy i mamy wiele radości z jej tworzenia. Na pewno dopisuje nam też szczęście, bo spotkaliśmy na swej drodze takie osoby, które z sympatii do naszych piosenek nam w różny sposób pomogły. Cały czas mówimy jednak o Rycerzykach jako o zjawisku niszowym, o dość małym zasięgu.

- Kraków inspiruje was jako miasto?

- Na pewno nie bezpośrednio. Ale wpływ na nas mają ludzie, z którymi przecięły się tutaj nasze ścieżki - przyjacielsko i twórczo.

- No właśnie: kiedyś działaliście w ramach kolektywu Stajnia Sobieski, który skupił młode zespoły z Krakowa. Co się z nim dzieje?

- Muzycy z dawnych Stajniowych kapel dalej realizują się muzycznie w swoich różnych projektach i kibicujemy sobie wszyscy. Stajnia działała jako środowisko ziomków, kiedy wszyscy byliśmy młodsi i mieliśmy o wiele więcej czasu. To wszystko było oparte w dużej mierze na spontanie, wspieraliśmy się wzajemnie na podstawie podobnych zajawek. Nigdy nie sformalizowaliśmy naszych działań, nie wyklarowaliśmy struktur ani nie sformułowaliśmy specjalnych planów, więc naturalnie nasze drogi się nieco rozeszły.