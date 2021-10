Rynek w Oświęcimiu był areną manifestacji KOD. Uczestniczył w niej prezydent Janusz Chwierut [ZDJĘCIA]

Manifestacje są reakcją na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznającego wyższość polskiego prawa nad unijnym. Zdaniem działaczy KOD, takie postawienie sprawy praktycznie usuwa Polskę z Unii Europejskiej, niwecząc całą drogę Polaków od czasów PRL do otwarcia się na Zachód.

- Wyrok trybunału sprawia, że zagrożona jest swoboda przemieszczania, czy gospodarcza – mówił do zebranych prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. - Starsze pokolenie pamięta czasy, kiedy wyjazd na zagraniczne wakacje wiązał się z przekroczeniem kilku granic i – w związku z tym – stratą jednego dnia. Zagraniczni przedsiębiorcy nie będą chcieli inwestować w Polsce, bo ich pieniądze mogą być zagrożone. Rządzący zmieniają zdanie. Przecież zapewniano nas, że stopy procentowe nie zostaną podniesione, a jednak to zrobiono. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale także wartości, o które warto się głośno upominać – dodał prezydent Oświęcimia.