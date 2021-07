Sądeccy samorządowcy z wotum zaufania i absolutorium? Różne decyzje w różnych gminach

Nowy Sącz

W Nowym Sączu prezydent Ludomir Handzel nie otrzymał wotum zaufania już po raz trzeci. Komisja rewizyjna wnioskowała również o nie udzielenie prezydentowi absolutorium, jednak ze względu na to, że wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów jest nieważny, a co za tym idzie nie można uznać, że prezydent otrzymał absolutorium, ani też że go nie uzyskał. Prezydent do tej decyzji odniósł się w mediach społecznościowych.

- Dla mnie najważniejszy jest głos mieszkańców. Dziękuję za zaufanie. Pracujemy dalej- napisał

Muszyna

W Muszynie natomiast sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Burmistrz Jan Golba po raz kolejny jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Taką decyzję muszyńscy radni podejmują od lat.