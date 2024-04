Sądecczyzna jest piękna, a ujęcia z lotu ptaka potrafią zadziwić. Zobaczcie zachwycające zdjęcia wykonane dronem

Wtedy warto na Sądeckie popatrzeć z innej perspektywy. Najlepiej z lotu ptaka. Takie możliwości dają nam wynalazki techniczne, a jednym z coraz chętniej wykorzystywanych przez fotografów jest dron. To właśnie dzięki temu latającemu urządzeniu można wykonać niecodzienne zdjęcia z góry i uchwycić to, czego ludzkie oko nie jest w stanie zaobserwować.

Most kolejowy w Grybowie Piotr Gaborek Fotografia

Swoimi zdjęciami wykonanymi z lotu ptaka podzielił się z "Gazetą Krakowską" Piotr Gaborek, mieszkaniec Sądecczyzny. Fotografia najpierw była jedynie jego pasją. Jako lokalny patriota starał się zamknąć na zdjęciu to, co on podziwia, czyli piękno regionu. Zaczął do tego wykorzystywać także drona. Dzisiaj dla Piotra Gaborka fotografia to nie tylko hobby ale także źródło dochodu. Prowadzi pod swoim imieniem i nazwiskiem własną stronę internetową, gdzie można podziwiać wykonane przez niego fotografie. Jeśli któraś szczególnie przypadnie nam do gustu, można ją zakupić w wybranej rozdzielczości.

Żegiestów-Zdrój Artur Królikowski

W prezentowanej galerii zdjęć są także fotografie wykonane przez Artura Królikowskiego, mieszkańca Muszyny. To także fotograf z zamiłowania, który dokumentuje wszelkie wydarzenia odbywające się w uzdrowisku oraz zachęca do odwiedzin Muszyny fotografując jej atrakcje turystyczne. Wykonuje także zdjęcia z lotu ptaka, które gminę uzdrowiskową pokazują z zupełnie innej strony.