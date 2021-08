Sądecczyzna. Po gwałtownej burzy 230 gospodarstw bez prądu. Strażacy usuwali powalone drzewa [ZDJĘCIA]

W wyniku intensywnych burz w gminie Gródek nad Dunajcem uszkodzone zostały cztery stacje transformatorowe na liniach średniego napięcia. Z tego powodu do 231 odbiorców nie docierał prąd. Jak informuje TAURON Dystrybucja S.A. dostawy energii elektrycznej do tych gospodarstw zostaną przywrócone we wtorek 17 sierpnia po godz. 10.