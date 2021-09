Sądeczoki mają 40 lat. W ramach jubileuszowego koncertu na scenie wystąpiło 150 byłych i obecnych członków zespołu [ZDJĘCIA]

Dwugodzinny koncert jubileuszowy odbył się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Był nie tylko okazją do występów dla obecnych członków zespołu, ale również do spotkania osób związanych z zespołem we wcześniejszych latach.

Łącznie w koncercie wystąpiło 150 osób. Byli to nie tylko tancerze prezentujący tańce ludowe z różnych regionów naszego kraju, ale również muzycy akompaniujący im do tańca.

Widowisko obejrzała licznie zgromadzona publiczność - przedstawiciele innych zespołów regionalnych, rodziny oraz silnie emocjonalnie związani z zespołem dawni uczestnicy zajęć.

Jubileusz był także okazją do wręczenia nagród. Kierownik zespołu Barbara Sławecka otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta za „wybitne osiągnięcia na polu krzewienia kultury regionalnej, za wychowanie wielu pokoleń dzieci i młodzieży w duchu umiłowania rodzimego folkloru, dla których Zespół „Sądeczoki” stał się pasją i sposobem na życie”.