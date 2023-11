Sądny tydzień dla kierowców w Krakowie. Zakopianka, Opolska, 29 Listopada, a w centrum wielka dziura. Tydzień remontowych zmian

Ten tydzień kierowcy dobrze zapamiętają. Zawężona zostanie zakopianka pod Krakowem, przejazd ulicą Barską zostanie zawężony, a w niedalekiej przyszłości przejazd pod Konopnickiej zostanie wyłączony z ruchu, pojawiły się problemy z przebudową ulic pod Jubilatem (Kościuszki, Zwierzyniecka, Most Dębnicki). Przypomnijmy, że równocześnie trwają prace na północy miasta przy budowie tramwaju do Mistrzejowic, które utrudniają ruch na Młyńskiej, rondzie Polsadu, Opolskiej. Ta ostatnia będzie remontowana nocami, choć prace miały być prowadzone w dzień. To jedyna dobra wiadomość.

Remont Kościuszki, Zwierzynieckiej, Mostu Dębnickiego - prace pod Jubilatem

Trwają prace na ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Wyłączony został ruch tramwajowy na odcinku Filharmonia – Salwator.

Ze względu na powstałą kolizję projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, termin przywrócenia przejścia dla pieszych w rejonie mostu Dębnickiego został przesunięty na dzień 10.11.2023 r. W ramach inwestycji zaplanowane są następujące prace: wymiana torowiska, odnowienie chodników oraz kompleksowa modernizacja wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”. Głównym celem zadania jest poprawa komfortu jazdy tramwajami. Po zakończeniu prac składy będą jeździły ciszej i nie będą powodowały silnych drgań. Dodatkowo modernizacja pozwoli zwiększyć dostępność tego obszaru i przystosować ulice do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przebudowa ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej realizowana będzie przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa SA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA. Realizatorem prac jest firma ZUE SA, z którą została podpisana umowa na kwotę 94 mln zł.

Powstanie ścieżka rowerowa na fragmencie al. 29 Listopada

W poniedziałek, 6 listopada br. ruszą prace związane z budową ścieżki rowerowej na al. 29 Listopada, od ul. Żelaznej do ul. Woronicza – strona wschodnia (Dzielnica I – Stare Miasto/Dzielnica III – Prądnik Czerwony). Wraz z rozpoczęciem robót – wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

W pierwszym etapie prac, od 6 listopada br. od godz. 8:00 – zajęty zostanie chodnik na odcinku od przystanku autobusowego Cmentarz Rakowicki Zachód 03 do skrzyżowania z ul. Prandoty (obie strony skrzyżowania) oraz na wysokości budynku nr 39A. Piesi wraz z rowerzystami skierowani zostaną na drugą stronę ulicy. W rejonie prowadzonych prac, dla pieszych wyznaczone zostaną specjalne korytarze umożliwiające przejście przez teren prac (w rejonie stacji paliw) oraz dojście do przejścia przez al. 29 Listopada oraz ul. Prandoty.

Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Jego wykonawcą jest firma Sarivo Infrastruktura Sp. z o.o. Koszt prac to ok. 7,3 mln zł. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku (2022 r.) na al. 29 Listopada wybudowaliśmy ścieżkę rowerową po zachodniej stronie tej ulicy (od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej).

Przebudowa fragmentu ul. Barskiej

Od poniedziałku, 6 listopada 2023 r. realizowana będzie inwestycja deweloperska, w ramach której powstanie hotel z mieszkaniami oraz garażem podziemnym przy ul. Konopnickiej (wjazd od strony ul. Barskiej). Wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

W związku z tym zadaniem przebudowana/wybudowana będzie sieć energetyczna, teletechniczna, oświetleniowa, kanalizacja deszczowa i ogólnospławna, wodociąg. Wybudowane zostaną chodniki, ułożona nowa nawierzchnia jezdni. Prace będą dotyczyć odcinka ul. Barskiej od os. Podwawelskiego na wysokości budynku przy ul. Konopnickiej 33 (od miejsca zjazdu na parking podziemny budynku) do tunelu w ciągu ulicy Barskiej pod ul. M. Konopnickiej. W związku z robotami wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Od 6 listopada br. jezdnia ul. Barskiej zostanie zwężona. Przejezdność będzie zachowana. W późniejszym etapie – po zakończeniu remontu mostu Dębnickiego – ul. Barska zostanie zamknięta na fragmencie w rejonie tunelu (na ok. miesiąc), planowane jest też wprowadzenie ruchu wahadłowego. O wszystkich zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Planowany termin zakończenia inwestycji to początek września 2024 r.

Nocne prace na ul. Opolskiej

Prace związane z wymianą nawierzchni na fragmencie ulicy Opolskiej (Dzielnica IV – Prądnik Biały) będą realizowane w nocy. Decyzja ta podjęta została w celu minimalizacji zakłóceń ruchu drogowego w tej części miasta.

W pierwszej kolejności nową nawierzchnię zyska odcinek od ul. Pleszowskiej do ul. Prądnickiej (kierunek Nowa Huta). Prace realizowane będą w nocy i rozpoczną się z 6 na 7 listopada br. (poniedziałek – wtorek). O godz. 21:00 drogowcy przystąpią do frezowania nawierzchni, następnie ułożona zostanie warstwa wiążąca. Pracami objęte zostaną dwa pasy ruchu (prawy zewnętrzny oraz środkowy). W czasie robót – przejazd zostanie zachowany dzięki pozostawieniu do dyspozycji kierowców skrajnego lewego pasa (od strony pasu rozdziału). Ze względu na przygotowanie oznakowania terenu robót, pierwsze zmiany w organizacji ruchu pojawić się mogą już od godz. 20.00. Prace na tym fragmencie ul. Opolskiej potrwają do godz. 6:00.

Rozbudowa 29 Listopada: Zmiany na ulicy Dobrego Pasterza

W dniach od 08.11.2023 od godziny 5:00 do 22.11.2023 do godz. 07.00 zostają wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na al. 29 Listopada oraz ul. Dobrego Pasterza spowodowane przebudową wlotu ul. Dobrego Pasterza.

Na ul. Dobrego Pasterza zostaje wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku al. 29 Listopada. Ruch odbywać się będzie po stronie południowej ul. Dobrego Pasterza. Utrudnienia dla ruchu kołowego związane będą z zawężeniem jezdni oraz koniecznością korzystania z objazdu: – dojazd do ulicy Dobrego Pasterza z al. 29 Listopada ulicami: Powstańców i Łepkowskiego. Na skrzyżowaniu z al. 29 Listopada ruch będzie kierowany za pomocą tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Dojazd do ul. Chlebowej zostanie zapewniony od strony al. 29 Listopada. Przystanek autobusowy na ul. Dobrego Pasterza zostanie przeniesiony w rejon ul. Szklanej. Ruch pieszy odbywać się będzie południową stroną ul. Dobrego Pasterza. W ciągu ul. Dobrego Pasterza zostanie wytyczone tymczasowe przejście dla pieszych.

Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu w rejonie – ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

Od 15.11.2023 r. od godz. 7.00 do 30.11.2023 do godz. 7.00 zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

W związku z prowadzeniem prac związanych z przebudową elementów pasa drogowego oraz infrastruktury podziemnej zachodzi konieczność przekierowania ruchu w ciągu al. 29 Listopada na nowy fragment jezdni po stronie wschodniej. Ruch pieszych wzdłuż al. 29 Listopada będzie się odbywać po obu stronach ulicy, jednak ze względu na realizowane roboty ciągi piesze mogą być korygowane i zmieniać swój przebieg w zależności od postępu prac. Zostanie wyznaczone nowe tymczasowe przejście dla pieszych w ciągu al. 29 Listopada oraz na wlocie ul. Meiera. Na ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej ruch kołowy będzie odbywać się po południowej stronie ulicy w obu kierunkach. Ruch pieszych w ciągu ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej będzie odbywać się po stronie południowej. W ciągu ul. Meiera ruch kołowy będzie odbywać się po nowym przebiegu ulicy. Ruch pieszych będzie odbywał się po stronie północnej ul. Meiera.

Bieżące roboty drogowe w dzielnicach

Dzielnica I – Stare Miasto

Prace ZDMK Od 17.10.2023 r. trwa remont jezdni i chodnika na ul. św. Tomasza. Prace potrwają do połowy listopada br., w tym czasie ulica zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów.

Od 24.10.2023 r. na ul. Pijarskiej, na odcinku od ul. św. Jana do ul. Floriańskiej, realizowany jest remont jezdni i chodnika. Prace realizowane będą przy całkowitym zamknięciu ulicy. Planowany termin zakończenia robót to druga połowa listopada br. Od 2 września br. trwa przebudowa ciągu ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. W ramach inwestycji zaplanowane są następujące prace: wymiana torowiska, odnowienie chodników oraz kompleksowa modernizacja wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”. W związku z pracami obowiązują spore zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej – w poniedziałek, 30 października br. o godz. 6:00 wykonawca przystąpi do prac związanych z budową sieci oraz konstrukcji jezdni na przejściu dla pieszych w rejonie mostu Dębnickiego. Ze względu na powstałą kolizję projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, termin przywrócenia przejścia dla pieszych w rejonie mostu Dębnickiego został przesunięty na dzień 10.11.2023 r. Więcej informacji na temat prowadzonej inwestycji dostępnych jest na naszej stronie internetowej w zakładce: Nasze działania -> Program modernizacji torowisk -> Przebudowa ciągu ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki.

W poniedziałek, 6 listopada br. ruszą prace związane z budową ścieżki rowerowej na al. 29 Listopada (od ul. Żelaznej do ul. Woronicza – strona wschodnia). Wraz z rozpoczęciem robót – wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Więcej szczegółów w komunikacie. Pozostałe roboty Od 3.10.2023 r. na ul. Studenckiej na wysokości budynku nr 2 inwestor prywatny prowadzi prace budowlane. Jezdnia jest zwężona, zajęty jest też chodnik. Roboty potrwają do końca listopada 2023 r. W związku z inwestycją PKP S.A. – Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, odcinek 2 – szlak Kraków Główny do rzeki Wisły (od km 0.400 do km 1.750 LK91) – zamknięty jest fragment ul. Miodowej (w rejonie torowiska kolejowego). Prace potrwają jeszcze do końca listopada 2023 r. Roboty w ramach tego zadania realizowane są również na ulicach Halickiej i Podgórskiej, gdzie jezdnia zajęta jest połówkowo. Dodatkowo na ul. Podgórskiej zajęty jest też chodnik. Prace na tych ulicach planowane są do końca 2023 r.

Od 27.10.2023 r. na ul. Wenecja, przy budynku nr 1 na potrzeby budowlane wygrodzona została jezdnia (do 50% szer.) oraz chodnik. Przejezdność w tym czasie jest zachowana, piesi kierowani są na drugą stronę ulicy. Takie zmiany obowiązywać będą do końca grudnia br. W dniach 6-10.11.2023 r. na ul. Koletek (w rejonie budynku nr 3) oraz w dniach 3-21.11.2023 r. na ul. Skawińskiej (na odcinku od ul. Augustiańskiej do ul. Wietora) realizowane będą prace na sieci ciepłowniczej. Podczas robót obowiązywać będzie zawężenie jezdni do 50% szer., ruchem kierować będzie wyznaczona osoba.

Na potrzeby ustawienia dźwigu budowlanego we wtorek, 7 listopada br. ul. Wiślna w rejonie skrzyżowania z ul. św. Anny, zostanie zamknięta dla ruchu. Dla kierowców przygotowano objazdy ulicami: Gołębią, Jagiellońską, św. Anny.

Dzielnica III – Prądnik Czerwony

Prace ZDMK W rejonie przystanku tramwajowego “Marchołta” (po zachodniej stronie ul. Bohomolca) trwa inwestycja realizowana przez dewelopera (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) polegająca na budowie drogi wewnętrznej o długości ok. 110 m wraz z włączeniem do ul. Bohomolca oraz przebudową pasa drogowego ul. Bohomolca w zakresie korekty (wydłużenia) istniejącej wyspy separującej. Wjazd na teren inwestycji przez ul. Krzesławicką. W związku z robotami zmiany dla pieszych (zawężenie chodnika) oraz możliwe lokalne zmiany dla kierowców spowodowane wjazdem/wyjazdem z budowy.

Na ul. Żmujdzkiej realizowana jest inwestycja polegająca na budowie lewoskrętu w al. 29 Listopada. Na czas prac ulica na odcinku od budynku nr 3 do nr 13 została zamknięta dla ruchu ogólnego (z wyłączeniem dojazdu do posesji). Prace potrwają do połowy grudnia br. Więcej szczegółów w komunikacie. Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic – wprowadzona została korekta do obowiązującej czasowej organizacji ruchu – zmiana dotyczy dopuszczenia relacji jazdy na wprost, jadąc od al. Bora-Komorowskiego do ul. Lublańskiej (w kierunek al. 29 Listopada). Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do 3 listopada br. Pozostałe roboty Do końca zbliża się realizacja rozbudowy al. 29 Listopada, na odcinku od Woronicza do granicy Krakowa. Wykonawca intensyfikuje prace, by zakończyć zadanie do 30 listopada i zgłosić do odbiorów. Więcej informacji na temat prowadzonej inwestycji dostępnych jest na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Dzielnica IV – Prądnik Biały

Prace ZDMK Trwa rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej – szczegóły w komunikacie.

Na ul. Glogera, w rejonie budynków nr 2-5, deweloper realizuje inwestycję w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in.: budowę fragmentu chodnika po stronie inwestycji kubaturowej oraz po stronie przeciwnej (na długości ok. 140 m) wraz z budową przejścia dla pieszych z wyspą azylu oraz dedykowanym oświetleniem i odwodnieniem. W pierwszej kolejności wykonywane jest poszerzenie ulicy wraz z budową chodnika po stronie wschodniej. W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zawężenie ulicy, ruch sterowny przez osobę uprawnioną, ograniczenie prędkości do 40 km/h. Planowany termin zakończenia całego zadania to pierwsza połowa stycznia 2024 r. Od 23.10.2023 r. na ul. Gaik inwestorzy prywatni realizują prace w zakresie przebudowy drogi w rejonie posesji 58 F, 58 M, 58 N, 58 J (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W trakcie robót – ruch wahadłowy. Planowany termin ich zakończenia to koniec listopada 2023 r.

Na ul. Bociana, w rejonie budynku nr 8A, trwa inwestycja realizowana przez dewelopera w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zadanie obejmuje budowę chodnika po stronie planowanej inwestycji kubaturowej, na odcinku długości ok. 60 m wraz z przebudową bezpiecznika i budową zjazdu prowadzącego na teren inwestycji. Podczas prac obowiązują zmiany w organizacji ruchu – skierowanie pieszych na chodnik po drugiej stronie ulicy, możliwe również lokalne zawężenia jezdni. Planowany termin zakończenia robót to 24.11.2023 r. Na ul. Na Zielonki, naprzeciwko posesji nr 71, w poniedziałek, 6 listopada br. rozpocznie się przebudowa odcinka drogi w zakresie budowy chodnika o długości ok 30 m (prace z art. 16 udp). W trakcie robót jednostronne zawężenie ulicy. Zakończenie zadania 24.11.2023 r.

W nocy z 6 na 7 listopada br. (poniedziałek – wtorek) rusza remont nawierzchni jezdni na ul. Opolskiej – pierwszy etap obejmuje fragment od ul. Pleszowskiej do ul. Prądnickiej. Szczegóły w komunikacie. Pozostałe roboty Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) rozbudowuje al. 29 Listopada oraz realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej. Na Trasie Wolbromskiej układana jest ostatnia tzw. ścieralna warstwa asfaltu. Na większości układu drogowego trasy głównej roboty brukarskie już się zakończyły. Gotowe jest już rondo turbinowe na połączeniu Trasy Wolbromskiej i łącznika z ulicą Glogera. Wykonawca połączył też jezdnie trasy z ul. Pachońskiego – te roboty wykonywane były nocą, żeby zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Informacje na temat prowadzonych inwestycji dostępne na stronie ZIM

Dzielnica V – Krowodrza

Prace ZDMK Od 02.08.2023 r. na ul. Gramatyka, na odcinku od ul. Lea do końca ulicy, trwa remont jezdni, chodnika oraz zatoki parkingowej po stronie numerów parzystych. Aktualnie realizowane są prace na chodniku i zatoce parkingowej. W związku z tym wprowadzony został zakaz zatrzymywania się, możliwe również lokalne zawężenia ulicy. Na czas prac brukarskich piesi skierowani zostali na chodnik po drugiej stronie ulicy. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Modernizacji Dróg, a jego koszt to ok. 620 tys. zł. Prace potrwają do połowy listopada br.

16.08.2023 r. ruszył remont ul. Kujawskiej, na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do al. Grottgera. W pierwszej kolejności realizowane są prace brukarskie. Na czas robót piesi skierowani zostali na drugą stronę ulicy. Dodatkowo możliwe lokalne zawężenia jezdni. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Modernizacji Dróg, a jego koszt to ok. 715 tys. zł. Remont potrwa do połowy listopada br.

Od 16.08.2023 r. na ul. Zbrojów trwa remont jezdni i chodnika na końcowym jej odcinku. W pierwszej kolejności prace brukarskie, a wraz z nimi miejscowe zawężenia ulicy. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Modernizacji Dróg, a jego koszt to ok. 110 tys. zł. Prace potrwają do połowy listopada br.

Dzielnica VI – Bronowice

Prace ZDMK W piątek, 15.09.2023 r. ruszyła przebudowa ul. Kazimierza Wierzyńskiego, na odcinku ok. 200 m, od ul. Balickiej do ul. prof. S. Myczkowskiego. Podczas pierwszego etapu prac obowiązuje połówkowe zamknięcie południowej strony ul. K. Wierzyńskiego, na odcinku od ul. Wapiennik do wjazdu do szkoły podstawowej, przy utrzymaniu ruchu jednokierunkowego (w kierunku ul. Balickiej). Dla kierowców przygotowano trasę alternatywną poprowadzoną ulicami: Balicką, Majora Łupaszki. Szczegóły w komunikacie.

Od 18.09.2023 r. na ul. Zakliki z Mydlnik, w rejonie posesji nr 10-14, realizowana jest budowa obustronnego chodnika wraz z przejściem dla pieszych. Podczas prac zawężenie jezdni. W razie potrzeby ruch kierowany będzie przez osobę uprawnioną. Prace potrwają do połowy grudnia br. Trwa przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowickiej wraz z ul. Krzywy Zaułek (etap II). Lokalne zmiany w organizacji ruchu, ograniczone możliwości parkowania. Prace potrwają do końca grudnia br. Na ul. Tetmajera, ok. 60 m od ronda, trwa inwestycje drogowa polegająca na budowie drogi na długości ok. 135 m wraz z budową skrzyżowania łączącego nowobudowana drogę z ul. Tetmajera. W ramach zadania wykonana zostanie również m.in. kanalizacja opadowa, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne. W związku z pracami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – w pierwszym etapie prac jednostronne zawężenie jezdni po stronie prowadzonej inwestycji kubaturowej. Podczas drugiego etapu ul. Tetmajera zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu (szczegóły wkrótce). Zadanie realizowane jest w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Na wykonanie powyższego zadania inwestor ma czas do lutego 2024 r.

Na ul. Tetmajera, realizowana będzie jeszcze jedna inwestycja. W poniedziałek, 6 listopada br., naprzeciwko posesji nr 71, rozpocznie się przebudowa odcinka drogi w zakresie budowy chodnika o długości ok 30 m (prace z art. 16 udp). W trakcie robót jednostronne zawężenie ulicy. Zakończenie zadania 24.11.2023 r.

Dzielnica VII – Zwierzyniec

Prace ZDMK Trwa remont mostu Dębnickiego. Prace prowadzone są połówkowo (od strony Wawelu), dzięki czemu możliwe jest poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. Szczegóły w komunikacie. Na ul. Księcia Józefa trwa budowa dwóch kolejnych odcinków dróg dla rowerów: od klasztoru Sióstr Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim (zajęcie buspasa, skierowanie pieszych na chodnik po drugiej stronie ulicy) oraz od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (trwa budowa kanalizacji deszczowej – w rejonie ul. Benedyktowicza wprowadzone zostało zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, ruch kierowany jest przez uprawnione do tego osoby). Planowany termin zakończenia obu robót to przełom listopada/grudnia br.

Również w rejonie ul. Księcia Józefa – przy ul. Astronautów od wtorku, 3.10.2023 r. trwają prace związane z utworzeniem sugerowanych przejść dla pieszych. Roboty dotyczą krawężników. Na ul. Księcia Józefa zachowana pełna przejezdność. Zmiany w organizacji ruchu dla pieszych. Prace potrwają do końca października 2023 r. Na ul. Kasztanowej kontynuowane są prace remontowe – tym razem na odcinku od al. Panieńskich Skał do al. Modrzewiowej. Podczas robót lokalne zawężenia ulicy. Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada br. Od 2 września br. przebudowywane są ciągi ulic: Kościuszki i Zwierzynieckiej. W ramach inwestycji zaplanowane są następujące prace: wymiana torowiska, odnowienie chodników oraz kompleksowa modernizacja wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”. W związku z pracami obowiązują spore zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej – w poniedziałek, 30 października br. o godz. 6:00 wykonawca przystąpi do prac związanych z budową sieci oraz konstrukcji jezdni na przejściu dla pieszych w rejonie mostu Dębnickiego. Ze względu na powstałą kolizję projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, termin przywrócenia przejścia dla pieszych w rejonie mostu Dębnickiego został przesunięty na dzień 10.11.2023 r. Więcej informacji na temat prowadzonej inwestycji dostępnych jest na naszej stronie internetowej w zakładce: Nasze działania -> Program modernizacji torowisk -> Przebudowa ciągu ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki. Pozostałe roboty Na ul. Bodziszkowej (na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do końca ulicy) Wodociągi Miasta Krakowa realizują przebudowę sieci wodociągowej. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu – zamknięcie jezdni. Prace potrwają do końca 24.11.2023 r.

Dzielnica VIII – Dębniki

Prace ZDMK Trwa remont mostu Dębnickiego. Prace prowadzone są połówkowo (od strony Wawelu), dzięki czemu możliwe jest poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. Szczegóły w komunikacie.

Od 16.10.2023 r. realizowana jest rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej – szczegóły w komunikacie Rusza rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej. Od 29.05.2023 r. w rejonie budynku nr 33 przy ul. Czerwone Maki (centrum handlowe ATUT) inwestor prywatny prowadzi inwestycję w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in. budowę oraz przebudowę chodnika, budowę drogi, budowę kanału technologicznego. W związku z robotami zawężenie drogi wewnętrznej znajdującej się za budynkiem centrum handlowego oraz zawężenie chodnika. Prace realizowane będą do końca listopada br. Na ul. Bunscha, na odcinku między budynkami 14-22, trwają prace polegające na budowie odcinka drogi serwisowej wraz z przebudową dwóch istniejących zjazdów i budową infrastruktury technicznej (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zakaz zatrzymywania się w rejonie zjazdu na posesję nr 20 oraz czasowe zajęcie jezdni na drodze dojazdowej do osiedla. Planowany termin zakończenia prac to druga połowa grudnia br.

Z kolei na fragmencie ul. Miłkowskiego trwa remont chodnika, na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do budynku nr 10. Prace potrwają do końca listopada br., w tym czasie lokalne zmiany w organizacji ruchu – zwężenia jezdni. W środę, 25.10.2023 r. na ul. Janasówka rozpoczął się remont nawierzchni jezdni. W związku z pracami pojawiły się utrudnienia w przejeździe dla mieszkańców. Roboty potrwają do końca listopada br. W poniedziałek, 6 listopada na ul. Barskiej rozpocznie się inwestycja realizowana w ramach art. 16 udp. Szczegóły w komunikacie. Pozostałe roboty W związku z pracami Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Stępice – od 02.10.2023 r. do 31.01.2024 r. droga pozostanie zamknięta dla ruchu. Dojazd do posesji będzie zapewniony.

Dzielnica X – Swoszowice

Prace ZDMK Trwa wymiana nawierzchni jezdni w ul. Podgórki (odcinek pomiędzy ulicami: Soboniowicką i Miarową). Prace wykonywane z utrzymaniem ruchu. Przewidywany termin zakończenia zadania to pierwsza połowa listopada br.

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie

Prace ZDMK Od 16.08.2023 r. trwa przebudowa fragmentu ul. Białoruskiej na odcinku długości ok. 135 m, od skrzyżowania z ul. Malborską w kierunku ul. Nowosądeckiej. W czasie robót obowiązuje zamknięcie ul. Białoruskiej na długości powadzonych prac (objazd ulicami: Malborska, Trybuny Ludów), zakaz zatrzymywania się, ruch pieszych jedną stroną ulicy (po istniejącym chodniku). Roboty drogowe realizowane są przez dewelopera w ramach inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej oraz opadowej, budowę nowych chodników, zjazdów oraz miejsc postojowych, modernizację nawierzchni jezdni. Na realizację całego zadania wykonawca ma czas do końca stycznia 2024 r.

Drogowcy pracują na ul. Aleksandra Kotsisa, remontują chodnik po prawej stronie od ul. Sebastiana Klonowica. Jednocześnie realizowane są tu prace na sieci gazowej. Do końca października br. możliwe lokalne zawężenia. Od 23.10.2023 r. na ul. Wysłouchów (bocznej) realizowany jest remont jezdni i parkingu – w pierwszej kolejności prace brukarskie (lokalne zawężenia). Zakończenie całego zadania planowane jest na koniec listopada br. Pozostałe roboty W dniach 6-10.11.2023 r. na ul. Zbigniewa Herberta, na wysokości budynku nr 1 ul. Stojałowskiego (stacja Shell) budowana będzie sieć gazowa z przyłączem. W trakcie prac utrudnienia dla ruchu pieszych poruszających się poboczem, możliwe również miejscowe zawężenie ruchu na zjeździe prowadzącym do stacji benzynowej (obecność w pasie drogowym osób prowadzących roboty).

Dzielnica XII – Bieżanów – Prokocim

Prace ZDMK Od 28.08.2023 r. na ul. Badurskiego trwa inwestycja realizowana przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje budowę chodnika na trzech odcinkach (pierwszy w rejonie skrzyżowania z ul. Kostaneckiego – po stronie budynku nr 4A na ul. Obronnej; drugi – od wysokości budynku nr 63 na ul. Mokrej do Akademików UJ – po stronie terenów UJ; trzeci od wjazdu na teren prowadzonej budowy do Akademików UJ) z odwodnieniem i oświetleniem i przebudową kolidującego uzbrojenia terenu. Podczas robót lokalne zawężenia jezdni. Planowany termin zakończenia zadania to druga połowa listopada br.

Na ul. Schweitzera, na wysokości budynku nr 17 ul. Rydygiera remontowany jest chodnik. Podczas prac możliwe lokalne zawężenia, ruch pieszych skierowany na drugą stronę ulicy.

Dzielnica XIII – Podgórze

Prace ZDMK W dniu 17.05.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Koszykarskiej, realizowane przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Na fragmencie ul. Koszykarskiej od budynku nr 41 (wjazd) do budynku nr 33A (MORD Kraków) obowiązuje połówkowe zamknięcie jezdni. Utrzymany został ruch dwukierunkowy, w trakcie robót – sterowany ręcznie, później za pomocą sygnalizacji świetlnej. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do lutego 2024 r.

Od 29.05.2023 r. w rejonie ul. Myśliwskiej trwa inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych – odcinek od budynku nr 32D do skrzyżowania z ul. Lasówka (droga w rejonie ROD Zakłady Futrzarskie). Zamknięty dla ruchu został odcinek drogi przebiegającej wzdłuż ROD. Od 26.06.2023 r. prace przeniosły się w rejon skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Lasówka – ulica została zawężona. Roboty potrwają do końca br.

24.08.2023 r. na ul. Żołnierskiej rozpoczęła się inwestycja realizowana przez dewelopera (prace w ramach art. 16 u.d.p.) polegająca na: budowie chodnika po zachodniej stronie ulicy, na odcinku od ul. Goszczyńskiego do istniejącego chodnika w ul. Kaczej, odcinkowego wykonania chodnika i odcinkowego utwardzenia pobocza po stronie wschodniej ulicy w celu przeprowadzenia pieszych w rejonie ulic: Żeńców i Źródlanej oraz niezbędną przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej. Chodnik oddzielony zostanie od jezdni pasem zieleni, w którym przewiduje się wykonanie muldy chłonnej. Podczas prac zawężenia jezdni. Planowany termin zakończenia robót to druga połowa listopada br. Do 15.12.2023 r. na ul. Turowicza (wiadukt) budowana będzie palisada oraz chodnik. Na potrzeby tych prac wprowadzone zostały kolejne zmiany w organizacji ruchu – czasowe zajęcie fragmentu jezdni oraz chodnika, poprowadzenie ruchu pieszego specjalnie wydzielonym korytarzem na jezdni (na pasie włączenia), wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h.

W czwartek, 2.10.2023 r. na ul. Krakusa rozpoczął się remont nawierzchni jezdni i chodników. Roboty swym zakresem obejmą odcinek od ul. Józefińskiej do ul. Limanowskiego. W pierwszej kolejności realizowane są prace brukarskie (miejscowe zawężenia jezdni, skierowanie pieszych na drugą stronę ulicy). Podczas prac bitumicznych (frezowanie + układanie nowej nawierzchni asfaltowej) ulica zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Prace potrwają do końca listopada.

Na ul. Rzemieślniczej, na odcinku między budynkami 20 – 24, zaplanowana została wymiana nawierzchni jezdni (frezowanie + ułożenie 2 warstw asfaltu) wraz z miejscową poprawą odwodnienia. Prace związane z wykonaniem dodatkowej kratki ściekowej (w okolicach budynku nr 22) rozpoczną się po Wszystkich Świętych. Z kolei frezowanie nawierzchni rozpocznie się 8 listopada br., natomiast 9 i 10 listopada br.* zostanie wykonana warstwa wiążąca i ścieralna. Podczas prac obowiązywać będzie połówkowe zamknięcie jezdni, ruch kierowany będzie przez osobę uprawnioną.

*Realizacja robót uzależniona od warunków atmosferycznych. Pozostałe roboty

Na ul. Zamoyskiego (przy budynku nr 10) ustawione zostało rusztowania na potrzeby przeprowadzenia remontu elewacji. W trakcie demontażu rusztowania – w dn. 30.11.2023 r. jezdnia zostanie zwężona, a ruch w razie potrzeby kierowany będzie przez uprawnioną osobę.

Dzielnica XIV – Czyżyny

Prace ZDMK Trwają prace związane z budową drogi dojazdowej do Cogiteonu – objęte nadzorem archeologa. Roboty prowadzone są na terenie zielonym w rejonie pasa startowego Muzeum Lotnictwa Polskiego, ul. Stella-Sawickiego – miejscowe wygrodzenia. Trwa przebudowa fragmentu ul. Nowohuckiej. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej. Szczegóły w komunikacie. Z kolei na odcinku od al. Pokoju w kierunku wjazdu na teren MPO, realizowany jest remont chodnika. Podczas prac możliwe lokalne zawężenia ulicy, utrudnienia w ruchu pieszych. Zakończenie zadania 15 grudnia br.

Pozostałe prace

Na ul. Galicyjskiej, naprzeciwko budynku nr 1, realizowana jest inwestycja w ramach art. 16 udp – budowa drogi. Podczas prac możliwe zawężenia jezdni. Dzielnica XV – Mistrzejowice Prace ZDMK Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic– zmiany w organizacji ruchu na ul. Lublańskiej, Młyńskiej i al. Bora-Komorowskiego. Pozostałe roboty Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S-52.

Dzielnica XVI – Bieńczyce

Prace ZDMK Od 16.08.2023 r. na ul. Bulwarowej (bocznej) trwa inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje budowę chodnika, miejsc parkingowych, poszerzenie jezdni, przebudowę włączenia drogi wewnętrznej do drogi publicznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i przełożeniem kolidującego uzbrojenia. W pierwszej kolejności realizowane są roboty brukarskie, zmiany głównie dla mieszkańców pobliskich budynków (zawężenia jezdni).

Już niebawem na ulicach Mikołajczyka oraz Obrońców Krzyża pojawią się wydzielone pasy ruchu dla autobusów na trzech odcinkach: na ul. Obrońców Krzyża (od przejścia dla pieszych w rejonie wylotu ul. Barbary Radziwiłłówny) do przejścia dla pieszych w rejonie Zespołu Szkół Zawodowych HTS),

na ul. Mikołajczyka w kierunku ronda Piastowskiego (na odcinku od ronda Hipokratesa do przejścia dla pieszych zlokalizowanego przez wiaduktem nad ul. Okulickiego)

na ul. Mikołajczyka w kierunku Ronda Hipokratesa (od skrzyżowania z ul. Dunikowskiego do ulicy Złoczowskiej). Celem wdrożenia buspasów jest poprawa czasu przejazdu autobusów Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Na ww. odcinkach w godzinach szczytów komunikacyjnych występują zatory w ruchu. Nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od 15 listopada br.* *Termin ten może ulec zmianie.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

Prace ZDMK Od 17.07.2023 r. na ul. Darwina, od posesji nr 64B (u zbiegu drogi wewnętrznej i drogi publicznej) do posesji nr 47GF realizowana jest inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi wewnętrznej (wykonanie nawierzchni asfaltowej), przebudowę włączenia do drogi publicznej polegającą na wykonaniu jezdni o szer. 5 m wraz z obustronnymi poboczami o szer. 0,75 m, przełożenie infrastruktury technicznej oraz budowę oświetlenia. Początkowo lokalne zawężenia (dojazd do posesji zlokalizowanych przy drodze wew. od ul. Stefczyka). Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada br.

Na ul. Morcinka, w rejonie pętli autobusowej Zesławice, trwa inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych obejmująca swym zakresem przebudowę układu drogowego wraz z pętlą autobusową i zatoką parkingową. Z uwagi na zakończenie prac przy korytowaniu i przygotowaniu konstrukcji pod nawierzchnię asfaltową w ciągu w/w ulicy od środy, 01.11.2023 r. przywrócony jest ruch dwukierunkowy, z zastrzeżeniem chwilowego zawężenia ruchu w związku z dowozem materiałów budowlanych na teren inwestycji. Aktualnie kontynuowane są roboty na pętli autobusowej (betonowanie nawierzchni) oraz prace brukarskie. Rozpoczęcie układania warstw bitumicznych zaplanowano na wtorek, 14.11.2023 r. Etap ten potrwa ok. 4 dni. Ze względu na zamknięcie pętli Zesławice – wprowadzone również zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej. Szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego.

W poniedziałek, 23.10.2023 r. rozpoczął się remont nawierzchni na ul. Stary Gościniec – poprawiona zostanie nawierzchnia ulicy (recyklina). Prace potrwają mniej więcej dwa tygodnie, w ich czasie lokalne zmiany w organizacji ruchu, dojazd do posesji zachowany. Pozostałe roboty Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) wraz z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadzą prace związane z przebudową ul. Kocmyrzowskiej – szczegóły dotyczące zakresu realizowanej inwestycji oraz wprowadzanych zmianach w organizacji ruchu dostępne na stronie GDDKiA oraz ZIM.

Dzielnica XVIII – Nowa Huta

Na ul. Bardosa, na odcinku od nr 5 do nr 20, realizowana jest inwestycja prowadzona przez inwestora prywatnego (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zadanie obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku ok. 130 m, po stronie inwestycji kubaturowej (tj. po stronie numerów parzystych) oraz wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej miejscowym poszerzeniem. Planowany termin zakończenia całego zadania to koniec stycznia 2024 r. W rejonie budynku nr 8, na os. Spółdzielczym trwa budowa miejsc parkingowych (lokalne zawężenia). Zakończenie prac 20.11.2023 r. Pozostałe roboty Na ul. Brzeskiej trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Na odcinku od ul. Igołomskiej do ul. Drożyska obowiązuje zawężenie jezdni, ruch kierowany jest przez osobę uprawnioną. Prace potrwają do 24.11.2023 r. Czy Unia Europejska stanie się jednolitym państwem?