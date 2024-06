Sałatka z młodego bobu z serem i miętą to prawdziwy smak lata [PRZEPIS]

Sałatka z młodego bobu z serem i miętą [PRZEPIS]

W sezonie letnim watro sięgać po bób. Jest nie tylko smaczny, ale i bardzo zdrowy.

Składniki:

0,5 kg młodego bobu

50 g orzeszków piniowych

½ pęczka świeżej mięty

100 g sera żółtego (np. Gouda MSM Mońki)

50 ml oleju lnianego

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka miodu gryczanego

szczypta grubo zmielonego pieprzu

Wykonanie:

Bób umyć, osuszyć i wyłożyć do miski. Jeżeli bób jest nie jest młody, należy go krótko obgotować w osolonej wodzie, odcedzić ostudzić i obrać z łupiny. Do bobu dodać podprażone na suchej patelni orzeszki, posiekaną miętę i pokrojony w kostkę ser.

Olej lniany połączyć z sokiem z cytryny, miodem i pieprzem. Polać sałatkę dressingiem i wymieszać.

Smacznego!