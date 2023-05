Sałatki z ryżem. Pyszne sałatki, w których głównym składnikiem jest ryż [PRZEPISY]

Sałatka chrupiąca z tuńczyka, ryżu i kukurydzy [PRZEPIS]

Sałatka chrupiąca z tuńczyka, ryżu i kukurydzy. Fot. Iwona Borowiec



Składniki:

200 g ryżu paraboiled

3 jajka ugotowane na twardo

1 puszka kukurydzy

1 puszka tuńczyka

1 średnia czerwona cebula

kilka łyżek majonezu

sól

pieprz

Wykonanie

Ryż ugotować zgodnie z przepisem na opakowaniu, odcedzić i wsypać do miski. Obrane jajka pokroić w kostkę. Kukurydzę i tuńczyka odsączyć z zalewy. Cebulę obrać i drobno posiekać. Wszystkie składniki wymieszać w misce z ryżem, dodać majonez. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Całość dokładnie wymieszać. Wstawić do lodówki na ok. 1 godzinę do schłodzenia.

Przepis Iwony Borowiec