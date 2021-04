Sandecja chce utrzymać zespół. Klub przedłuża kontrakty [Zdjęcia] Remigiusz Szurek

Tomasz Boczek (obrońca, Polska, 31 lat). W bieżącym sezonie ten urodzony w Mikołowie zawodnik rozegrał 23 mecze w Fortuna 1 Lidze (20 w wyjściowym składzie) i zdobył jedną bramkę. Jest pewnym punktem defensywy sądeczan. Jak informuje oficjalna witryna internetowa Sandecji, umowa obrońcy została przedłużona automatycznie o kolejny rok, po spełnieniu zapisów umieszczonych w kontrakcie.

Piłkarska Sandecja Nowy Sącz notuje świetną serię w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi. Zespół dowodzony przez trenera Dariusza Dudka nie zaznał goryczy porażki od piętnastu spotkań z rzędu, co sprawiło, że „Duma Krainy Lachów" jest siódma w tabeli i ma realne szanse na wejście do czołowej szóstki, która będzie się bić o awans do ekstraklasy. A przypomnijmy, że jeszcze jesienią tego sezonu „Biało-czarni" pod wodzą trenera Piotra Mandrysza przegrywali mecz za meczem i plasowali się na ostatnim miejscu w ligowym zestawieniu. Klub z Kilińskiego już teraz zabezpiecza swoje interesy i przedłuża kończące się kontrakty z zawodnikami, z którymi nadal chce współpracować.