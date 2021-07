Sandecja. Dlaczego talent Jan Kuźma wybrał grę dla ŁKS?

18-letni pomocnik, wychowanek Dunajca Nowy Sącz, w niedawno zakończonym sezonie rozgrywek Fortuna 1 Ligi rozegrał dziewięć meczów w tym pięć w wyjściowym składzie Sandecji. Kuźma odwdzięczył się golem przeciwko Puszczy Niepołomice (2:1). Ponadto młodzian zanotował jedno nieco ponad 20-minutowe spotkanie przeciwko Rakowowi Częstochowa w pierwszej rundzie Pucharu Polski.

- Bardzo się cieszę, że podpisałem umowę z ŁKS-em. Chcę się rozwijać. Teraz spróbuję powalczyć o miejsce w składzie – przyznał w rozmowie z lkslodz.pl sam zainteresowany, który związał się umową z łódzkim klubem do końca sezonu 2024/2025.

- Pierwszy raz będąc w Łodzi, aby spotkać się z dyrektorem sportowym, przedstawiono mi plan na mnie, pokazano cały ośrodek. To zrobiło na mnie duże wrażenie. Poza tym jest we mnie chęć rozwoju, to dla mnie najważniejszy czynnik – dodał z nadzieją w głosie.