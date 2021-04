Sandecja nadal wygrywa. Sądecka machina zmieliła Widzewa. Teraz pora na czerwoną latarnię

Sądeczanie dowodzeni przez trenera Dariusza Dudka idą jak burza i na dziewięć kolejek przed końcem sezonu, tracą do szóstej Arki Gdynia, znajdującej się na miejscu premiowanym grą w barażach o awans do elity, sześć punktów. W skrócie i nawiązując do słów piosenki Anity Lipnickiej wszystko się może zdarzyć.

A jak potyczkę z łodzianami skomentował trener Dariusz Dudek? Przypomnijmy, że Sandecja od 80. minuty rywalizowała w dziewięciu po dwóch czerwonych kartonikach dla swoich zawodników, ale dzięki mądrej grze i sprytnej taktyce swojego szkoleniowca, zdołała strzelić Widzewowi gola i dowieźć cenną wygraną do końca.

- To spotkanie kosztowało nas bardzo dużo zdrowia. Chciałbym podziękować mojemu zespołowi, co nie jest ostatnio żadną nowością, za walkę i determinację – przyznał cytowany przez Sandecja.pl.

- Cieszę się i jestem dumny oraz szczęśliwy z tego, że mogę pracować w tym klubie – dodał zadowolony.