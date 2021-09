Sandecja. Trener Dariusz Dudek odejdzie do klubu ekstraklasy? Zapytaliśmy o jego plany

Postanowiliśmy zapytać u źródła, jak wygląda sytuacja. – Nie ma żadnego tematu odejścia trenera Dariusza Dudka do innego klubu. Żadna oferta do nas nie wpłynęła, trener nic nam nie przekazywał. To jedynie spekulacje – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” rzecznik prasowy klubu z Kilińskiego Miłosz Jańczyk.

A co na to sam zainteresowany, czyli Dariusz Dudek? – Mógłbym wybrać się do Niecieczy, ale tylko po to, by obejrzeć mecz. Pracuję w Nowym Sączu, z nikim nie prowadziłem i nie prowadzę rozmów na temat podjęcia nowej pracy. Koncentruję się na Sandecji i cieszę się z wyników osiąganych przez zespół – skomentował opiekun „Dumy Krainy Lachów”.

Po siedmiu rozegranych meczach bieżącej kampanii rozgrywek PKO Ekstraklasy, beniaminek z Niecieczy plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli. Piłkarze trenera Lewandowskiego nie odnieśli jak dotąd zwycięstwa w lidze, notując po drodze trzy remisy i cztery porażki. Nieco na osłodę Termalica ograła w czwartek Śląsk we Wrocławiu, ale była to raptem 1. runda Pucharu Polski, nie rozgrywki ligowe.