Ścieki w Wiśle. Interweniowało pogotowie kanałowe. Powodem zanieczyszczenia było uszkodzenie rurociągu Piotr Tymczak

Stopień wodny na Dąbiu Andrzej Wiśniewski

Do Wodociągów Miasta Krakowa wpłynęło zgłoszenie od straży pożarnej o zdarzeniu odorowym w rejonie ulicy Portowej przy stopniu wodnym Dąbie. Na miejsce niezwłocznie wysłano pogotowie kanałowe. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że powodem wypływu ścieków jest uszkodzenie zamknięcia nieczynnego rurociągu kanalizacyjnego. Oszacowano, że do Wisły przedostało się ok. 250–300 m sześciennych ścieków.