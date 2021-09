Sejmik Małopolski zrobił krok w tył. W Moszczenicy się zastanawiają, a w Lipinkach stoją twardo na swoim stanowisku Lech Klimek

W Lipinkach i Moszczenicy nadal obowiązują przyjęte trzy lata temu deklaracje Konrad Kozłowski

Radni sejmiku województwa małopolskiego przegłosowali uchylenie deklaracji z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych. Nadal jednak obowiązują przyjęte w tym samym roku podobne deklaracje w dwóch gminach naszego powiatu. Jako pierwsi przyjęli ją radni z Lipinek i stało się to w kwietniu 2019 roku, w październiku zrobili to też radni z gminy Moszczenica.