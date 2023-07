Siary. Na otwarcie nowego kompleksu parkowego przybyły tłumy. Było głośno i radośnie, a z racji I Festiwalu Wina w węgierskim klimacie

Bez fanfar, przecinania wstęgi i płomiennych mów gości, dzisiaj oficjalnie otworzony został nowy kompleks parkowy w Siarach. Choć tak naprawdę już od wiosny okoliczni mieszkańcy korzystali z atrakcji, które zostały w nim wykonane, od dzisiaj mogą to już robić oficjalnie.

O mieszkańcach Siar i przyjaźni polsko-węgierskiej

Na otwarcie stawili się nie tylko radni, sołtysi, włodarze okolicznych gmin, czy posłowie, ale też Ryszard Pagacz, pierwszy zastępca wojewody małopolskiego, który reprezentował wojewodę Łukasza Kmitę. Zanim odczytał okolicznościową od niego notę, pozwolił sobie na kilka słów od siebie. Skierował je do lokalnej społeczności.

- Atmosfera, jaka płynie z tej miejscowości, z racji ludzi, którzy tutaj mieszkają, naprawa optymizmem i chęcią, by kolejny raz tutaj przyjechać – podkreślił Ryszard Pagacz.

Do Siar przyjechał także Zbigniew Ungeheuer, konsul honorowy Węgier. Nawiązał do I Festiwalu Wina.

- Wino jest niezwykłym napojem. Według dogmatu bowiem człowiek nie może połączyć się z Bogiem bez wina – komentował. - Chcę powiedzieć, że wino to ogromna kultura, ogromna historia. Dodam, że równie historia polsko-węgierska, bo graniczne miejscowości bogaciły się na handlu węgierskim winem – podkreślał.