Wisła Kraków w barażach? Dziesiątki wariantów, jeden konieczny warunek

Mocno skomplikowała się sytuacja Wisły Kraków w walce o ekstraklasę. Na kolejkę przed końcem sezonu „Biała Gwiazda” zajmuje dalekie dziewiąte miejsce i jest poza strefą barażową. Powrót do niej na zakończenie sezonu zasadniczego jest jednak wciąż możliwy.

Kibice wciąż rozpamiętują nawet nie ostatnie dwie porażki z GKS-em Katowice i Lechią Gdańsk, co bardziej stratę punktów w takich spotkaniach jak z Resovią czy Zagłębiem Sosnowiec. To wszystko trzeba jednak już odłożyć na bok, bo dla „Białej Gwiazdy" musi się liczyć jedynie niedzielny mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Na nim musi się skupić cała uwaga, bo jeśli Wisła ma się jeszcze jakimś cudem „wczołgać" do baraży, to koniecznym do tego warunkiem jest pokonanie „Słoni". Reszta nie zależy już od krakowian, ale musi być spełniony przynajmniej jeden warunek spośród wielu, żeby Wisła mogła przedłużyć swoje szanse na awans. Ile takich kombinacji jest? Obliczył to krakowski informatyk pan Marcin, które swoje obliczenia opublikował na swoim koncie na portalu X. Według pana Marcina istnieje aż 58 wariantów, kombinacji wyników, które dadzą Wiśle awans do baraży. 34 spośród nich dadzą „Białej Gwieździe" awans nawet bez konieczności układania małej tabelki wśród kilku drużyn. Symulacje wyników, które przygotował pan Marcin zawierają wszystkie możliwe kombinacje.

Najprostszą z tych wszystkich kombinacji wyników wydaje się ta, która otworzy Wiśle drogę do baraży, biorąc pod uwagę rezultaty zaledwie dwóch meczów. Jej z Bruk-Betem oraz tego, który zostanie rozegrany w Tychach pomiędzy GKS-em i Górnikiem Łęczna. Jeśli Wisła pokona „Słonie”, a w tym drugim spotkaniu padnie jakikolwiek remis, to wyniki wszystkich pozostałych spotkań nie będą miały już najmniejszego znaczenia. W barażach zagra Wisła. Dlaczego tak się stanie? Sprawa jest prosta. Na ten moment Górnik Łęczna ma 52 punkty, GKS Tychy 51, Odra Opole i Wisła Kraków po 50. Wisły Płock nie bierzemy pod uwagę w tej wyliczance, bo jej wynik w meczu z Resovią nie będzie miał znaczenia dla tego układu. Ona jest szósta i jeśli wygra, po prostu awansuje do baraży. Jeśli jednak w Tychach padnie remis, a Wisła Kraków wygra, to przeskoczy o jeden punkt GKS i zrówna się z Górnikiem Łęczna. A z tym ostatnim ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań, więc zajmie wyższe miejsce. I nawet jeśli do tego grona miałaby dołączyć Odra, która wygrywając ze Zniczem Pruszków też będzie miała 53 punkty, to i tak w barażach zagra Wisła. To ona bowiem w małej tabelce będzie najwyżej.

Jeśli w Tychach nie padnie remis, to jest jeszcze wiele innych kombinacji wyników, które mogą dać przepustkę Wiśle do baraży. Wtedy przy pokonaniu Bruk-Betu przeskoczy ona kogoś z pary GKS, Górnik. Musiałaby jednak wtedy liczyć na potknięcia jeszcze dwóch kolejnych drużyn. Np. remisy Odry i Wisły Płock. Wydaje się, że tak jak pisze pan Marcin na swoim profilu, najtrudniej wyobrazić sobie, że Motor u siebie nie pokona Podbeskidzia Bielsko-Biała. Jeśli pokona, to pozostanie jeszcze siedemnaście wariantów wyników, które dałyby promocję Wiśle. W tym wszystkim ona musi jednak zrobić swoje. Początek wszystkich meczów 34. kolejki I ligi w niedzielę o godz. 15. Będzie się działo…

