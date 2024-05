Autobusy MPK po 17 latach wróciły do gminy Chełmiec. Są już rozkłady jazdy

Autobusy sądeckiego MPK nie zatrzymywały się w Chełmcu od 17 lat. Powodem był fakt, że gminę nie obowiązywało porozumienie na mocy którego miastu Nowemu Sączowi powierzono by wykonywanie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Porozumienie zostało zawarte 14 maja 2024 roku.

- To ogromny krok naprzód dla naszej społeczności, który przyniesie ulgę mieszkańcom oraz poprawi komfort codziennych podróży. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w to ważne przedsięwzięcie - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Stanisław Kuzak, nowy wójt gminy Chełmiec.

Jeszcze przed zawarciem porozumienia w rozmowie z „Gazetą Krakowską” przyznał, że przywrócenie kursów MPK na teren gminy było głównym punktem jego kampanii wyborczej. Obietnice udało mu się spełnić zaledwie kilka dni po zaprzysiężeniu.

- Dzięki temu mieszkańcy będą cieszyć się większą mobilnością. Jestem też przekonany, że uda się ograniczyć indywidualne korzystanie z samochodów, mieszkańcy przesiądą się do komunikacji, zbiorowej, a to z kolei przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz korków – mówi Kuzak.