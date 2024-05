Była premier Beata Szydło z wizytą na Sądecczyźnie. Odwiedziła Wojnarową

- Nie ma dzisiaj ważniejszej sprawy niż bezpieczeństwo. To powinna być sprawa ponad politycznymi podziałami. To kwestie fundamentalne dla naszej ojczyzny. Znajdujemy się w Wojnarowej, na pięknej Ziemi Sądeckiej, gdzie trwa realizacja bardzo ważnej dla obronności naszego kraju inwestycji. Ma też ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności - powiedziała Beata Szydło.

Jak podkreśliła, inwestycja jest realizowana na prośbę mieszkańców, którzy zwrócili się o to do premier Szydło i ministra Błaszczaka w 2017 roku. - Dotrzymaliśmy słowa, bo jesteśmy wiarygodni. To było potrzebne, aby wzmocnić bezpieczeństwo Ziemi Sądeckiej - dodała.

W spotkanie z mieszkańcami wziął również udział poseł Patryk Wicher oraz Andrzej Adamczyk, były minister infrastruktury, poseł na Sejm RP. Była to także okazja do rozmów z mieszkańcami.