Finisz kampanii do Parlamentu Europejskiego w Krakowie. PiS w Sokole, show Konfederacji na Rynku Głównym

Piątek 7 czerwca, jest ostatnim dniem kampanii wyborczej do Europarlamentu w Krakowie i Małopolsce. Na podsumowanie zdecydował się m.in. Marek Sowa startujący z list Koalicji Obywatelskiej. Kampanię PiS ma podsumować Jarosław Kaczyński, a istne show na koniec dnia zapowiedziała Konfederacja z Grzegorzem Braunem na czele. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Polacy będą wybierać 53 swoich przedstawicieli spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w 13 okręgach.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się w najbliższą niedzielę, 9 czerwca tego roku. W 2024 roku w Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. Nasz kraj został podzielony na 13 okręgów wyborczych - kandydaci z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego startują z okręgu 10. Mandaty zostaną podzielone odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie (próg wyborczy wynosi 5 proc.). Wówczas mandaty zostaną przeliczone na poszczególne okręgi. Eurodeputowanym zostaną osoby, które z danej listy wyborczej otrzymają największą liczbę głosów.

Kogo znajdziemy na listach?

Małopolanie na karcie wyborczej znajdą listy 9 komitetów wyborczych. My skupimy się w naszym zestawieniu na większych graczach. Na liście numer jeden znajdziemy kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 20250 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe. Z tej listy kandyduje m.in. Adam Jarubas, Ireneusz Raś czy Krzysztof Jan Klęczar (obecny wojewoda małopolski). Na liście numer dwa znajdziemy Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, z którego startują m.in. Konrad Berkowicz czy Grzegorz Braun. Kandydatów Koalicji Obywatelskiej znajdziemy na liście numer pięć. Figurują na niej m.in. Barłomiej Sienkiewicz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Artur Kozioł czy Marek Sowa. Lista numer sześć to Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy. Kandydaci to m.in. Andrzej Szejna, Dorota Kolarska, Joanna Hańderek czy Magdalena Dropek. Z listy numer siedem z KW Prawa i Sprawiedliwości o fotel europosła ubiegają się m.in. Beata Szydło, Arkadiusz Mularczyk, Dominik Tarczyński, Marek Pęk czy Anna Krupka.

Podsumowanie kampanii w Krakowie

Swoją kampanię już w czwartek 6 czerwca podsumował Marek Sowa, który do europarlamentu startuje z 10-ego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej.

-W niedzielę wybierzemy polską reprezentację w Parlamencie Europejskim. My w tych wyborach będziemy wybierali naszą wolność, bezpieczeństwo ale również naszą przyszłość - mówił Marek Sowa. W rozmowie z nami podkreślił, że wśród spraw za którymi będzie lobbował w Parlamencie Europejskim jeśli się dostanie, będą m.in. środki finansowe na metro w Krakowie, ale też na kolej. - Tak jak będę lobbował za krakowskim metrem, tak samo będę lobbował za środkami na kolej czy transport zbiorowy, bo jeśli chodzi o drogi w Polsce to są one dużo bardziej zaawansowane niż koleje - mówił. W czwartek wieczorem na Rynku Głównym swoją kampanię podsumuje Konrad Berkowicz i kandydaci konfederacji. Wydarzenie ma się rozpocząć ok. godziny 19.30. Zapraszał na nie m.in. Jan Pospieszalski. Prawo i Sprawiedliwość swoją kampanię do Europarlamentu podsumuje w piątek na spotkaniu w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Krakowie o godzinie 18.00. Głos w trakcie spotkania ma zabrać m.in. Jarosław Kaczyński. O godzinie 21.15 na Rynku Głównym kampanię zakończy Grzegorz Braun z Konfederacji. Organizatorzy przygotowali liczne niespodzianki, które "z pewnością przyciągną uwagę widzów i czytelników", a na dużej scenie oraz telebimach zobaczymy nie tylko Grzegorza Brauna, ale także innych kandydatów.

Olbrzymie pieniądze

Na szali w wyborach prócz możliwości realizacji programu partii i sławy w przypadku wygranej, leżą ogromne pieniądze. Europosłowie "na rękę" w przeliczeniu zarabiają ok. 40 tys. złotych miesięcznie. Do tego dieta z tytułu kosztów ogólnych w przeliczeniu ponad 21 tys. złotych oraz dieta dzienna, która wynosi dodatkowe 1517 złotych dziennie. Do tego dodajmy pokrywanie kosztów podróży i mamy całkiem fajną posadkę prawda?

Jak głosować?

Prawo do głosowania będą mieć wszyscy, którzy najpoźniej w dniu wyborów ukończyli 18 rok, życia i nie zostali pozbawieni tego prawa. Do lokalu wyborczego – obwodowej komisji wyborczej w miejscu stałego zamieszkania, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający naszą tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport. Inaczej nie zostanie nam wydana karta do głosowania. Głosowanie potrwa od godz. 7 do 21. Jak w każdych wyborach, również przed głosowaniem na eurodeputowanych w Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Rozpocznie się ona o północy w nocy z piątku na sobotę 7 na 8 czerwca i będzie trwać do zamknięcia lokali wyborczych o godzinie 21 w dniu głosowania. Młodzi często pracują latem. Głównie bez umowy

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!