Przed budynkiem gorlickiego Ratusza odbyła się krótka konferencja prasowa z kandydata do Europarlamentu, wiceministra Andrzeja Szejny Lech Klimek

Trwa kampania wyborcza do przed wyborami do Europarlamentu. Jedynym z jej elementów ba terenie powiatu gorlickiego była wizyta w Gorlicach wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny, lidera listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Na gorlickim Rynku odbyła się konferencja prasowa, a ministrowi towarzyszyli kandydaci w wyborach Joanna Olszyna Lipińska-Piekarska i Robert Kukla.